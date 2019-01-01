دراسة حديثة: التوت الأزرق يقي من السرطان وأمراض القلب للمدخنين

02:37 م | السبت 17 أغسطس 2019
النظام الغذائي الغنى بمضادات الأكسدة يقي من السرطان وأمراض القلب

النظام الغذائي الغنى بمضادات الأكسدة يقي من السرطان وأمراض القلب

كتب: (أ.ش.أ)

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 قالت دراسة حديثة، إن استهلاك العناصر الغنية بـ"الفلافونويد" ومضادات الأكسدة، مثل التفاح والشاي، والتوت الأزرق والقرنبيط يحمي من السرطان وأمراض القلب، وخاصة بالنسبة للمدخنين ومتعاطي المشروبات الكحولية.

وحلل باحثون من كلية العلوم الطبية والصحية بجامعة إديث كوان فى الدانمارك بيانات من المجموعة الغذائية الدنماركية للسرطان التي قيمت النظام الغذائي لـ53 ألف و48 دنماركيًا على مدار 23 عامًا.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين يستهلكون بشكل معتدل كميات عالية من الأطعمة الغنية بـ"الفلافونويد" والمركبات الموجودة في الأغذية والمشروبات النباتية، أقل عرضة للوفاة بسبب السرطان أو مرض القلب.

وقال كبير الباحثين الدكتور نيكولا بوندونو، إنه بينما وجدت الدراسة انخفاض خطر الوفاة لدى أولئك الذين تناولوا الأطعمة الغنية بالفلافونويد، بدا أن التأثير الوقائي كان أقوى لأولئك المعرضين لخطر كبير من الأمراض المزمنة بسبب تدخين السجائر وأولئك الذين تناولوا اثنين أو أكثر من المشروبات الكحولية القياسية في اليوم.

وأضاف بوندونو: "هذه النتائج مهمة لأنها تسلط الضوء على إمكانية الوقاية من السرطان وأمراض القلب من خلال تشجيع استهلاك الأطعمة الغنية بالفلافونويد ، وخاصة في الأشخاص المعرضين لخطر كبير من هذه الأمراض المزمنة، ولكن من المهم أيضًا ملاحظة أن استهلاك الفلافونويد لا يقاوم جميع مخاطر الوفاة المتزايدة الناجمة عن التدخين والإفراط في تناول الكحوليات، إن أفضل ما يمكنك فعله لصحتك هو الإقلاع عن التدخين وتقليل الكحوليات".

وتابع كبير الباحثين قائلا: "نعلم أن هذه التغييرات في نمط الحياة يمكن أن تكون صعبة للغاية. لذا فإن تشجيع استهلاك الفلافونويد قد يكون وسيلة جديدة للتخفيف من المخاطر المتزايدة، مع تشجيع الناس أيضًا على الإقلاع عن التدخين وتقليل تناولهم للكحول".

وشددت الدراسة، على أهمية استهلاك مجموعة متنوعة من مركبات "الفلافونويد" المختلفة الموجودة في مختلف الأغذية والمشروبات النباتية. يمكن تحقيق ذلك بسهولة من خلال نظام غذائي واحد كوب من الشاي، تفاحة واحدة، برتقالة واحدة، 100 جرام من التوت الأزرق، و100 جرام من القرنبيط سيوفر مجموعة واسعة من مركبات "الفلافونويد" وأكثر من 500 ملي جرام من "الفلافونويد" الكلي.

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