فيديو.. إنقاذ طفلة علقت بسلم متحرك في الصين

01:01 م | السبت 17 أغسطس 2019
محاولات إنقاذ الطفلة

محاولات إنقاذ الطفلة

كتب: سحر المكاوى

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أنقذ رجال الأمن في أحد المراكز التجارية وسط الصين طفلة في الخامسة من عمرها، بعد أن علقت ذراعها بين أجزاء سلم متحرك في أحد الأماكن العامة حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

والتقطت كاميرات المراقبة المثبتة في المركز التجاري اللقطات المروعة التي تظهر الطفلة تضع يدها على قشاط السلم المتحرك أثناء صعودها مع أمها ولم ترفعها في النهاية حيث دخلت يدها في أجزاء السلم المتحركة.

وتمكن عمال الأمن من إيقاف السلم وتحرير ذراع الفتاة بعد 10 دقائق وأصيبت الطفلة بجروح طفيفة جراء الحادث.

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