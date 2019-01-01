ليتأكد من حبها.. مليونير يبحث عن شاب يواعد خطيبته مقابل 18 ألف دولار

08:05 ص | السبت 17 أغسطس 2019
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كتب: شريف محمد فريد

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إذا كنت غنياً، كيف يمكنك التأكد من أن شريك حياتك يحبك لنفسك، وليس من أجل مالك؟.. هذا ما كان يدور بذهن أحد الرجال الأثرياء، الذي كان يستعد للزواج من خطيبته التي تعرف عليها منذ أكثر من عام.

السؤال ظل يؤرق الرجل كثيراً، حتى أنه قرر أن يحاول التأكد فعلياً من مدى حب خطيبته واخلاصها له، المليونير نشر إعلاناً لدى احدى الوكالات، يعلن فيه عن أجر قيمته 18 ألف دولار، بالإضافة إلى إمكانية استعمال شقة واسعة فاخرة، وسيارتين فارهتين، وميزانية خاصة بالمهمة، لمن يقبل مهمة إغراء خطيبته، وفقاً لما نقلته الموقع الإلكتروني لجريدة “Mirror”.

المليونير كان قد تعرف على خطيبته منذ أكثر من عام، إلا أن تجاربه السابقة مع النساء جعلته يشعر بالقلق من أن تكون زوجته المستقبلية واحدة من هؤلاء النساء اللائي عرفهن، وكن يتقربن منه فقط من أجل ثروته وممتلكاته.

شكوكه حول خطيبته زادت، عندما شعر بلهفة خطيبته الشديدة على إتمام الزواج، وعد رغبتها في إجراء عقد ما قبل الزواج، وهو عقد يتم إجراءه قبل الزواج، يتم فيه تحديد العلاقات المادية بين الزوجين، والتزامات كل منهما تجاه الآخر، سواء كانت مادية أو معنوية.

الإعلان نُشر على موقع “HushHush”، وكان من شروط قبول من يتقدم للمهمة، أن على قدر كبير من الوسامة، قادر على تصنع المشاعر والتمثيل بشكل مقنع، وأن يكون ذو جسم رياضي، وله لحية منمقة.

يقول "آرون هاربين"، مؤسس الموقع، إن مشكلة الأشخاص الذين يبحثون عن المال بأي طريقة، حتى لو كانت هذه الطريقة هي إيهام شخص ثري بالزواج، هي مشكلة شهير وقديمة، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي يرى فيها رجلاً يحاول ان يواجه المشكلة بهذه الطريقة.

وابدى "آرون" خوفه من أن ينجح الشخص المختار في إغراء خطيبة المليونير بشدة، بحيث تغير رأيها وترفض الزواج من خطيبها الحالي، الذي يعتبر أكبر سناً من كل من سيتقدمون لهذه المهمة.

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