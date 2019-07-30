بيغذي عياله.. ناشط فرنسي يطالب بحقوق الناموس: "سيبوه يمص دمكم"

وأردف: "قتل الناموس هو سبب وجيه للشعور بالذنب، يمكن للمرء أن يعتبر أن التبرع بالدم من وقت لآخر، إلى حشرة تحاول فقط تغذية أطفالها، ليس سيئا.. محبي الحيوانات يجب أن يسمحوا للبعوض أن يلدغهم، باستثناء الأشخاص في أفريقيا بسبب خطر الإصابة بالملاري، واقترح على من لا يرغب في مساعدة الناموس بالتبرع بالدم استخدام مواد طبيعية لطردة بعيدا، مثل السترونيلا وزيت اللافندر أو الثوم، وعدم قتله".
مما لا يثير الدهشة، أن الاقتراح قُبِل باستحسان كبير ووصف كارون بسرعة بأنه "أحمق" و"غير مسؤول بشكل خطير"، وكان أيضًا موضوع مقال ساخر ادعى أنه توفي بسبب الملاريا وحمى الضنك بعد رفضه استخدام طارد الناموس في المنطقة المصابة.
في أعقاب رد الفعل القاسي، دافع كارون عن نفسه، قائلاً إن "كلامه موجه فقط لجمهور لديه اهتمام بعدم الشعور بالذنب".
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