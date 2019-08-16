"عظمة يا طاروقة عظمة".. جمهور الزمالك يحتفل بـ"السباعية النظيفة"

استطاع فريق الزمالك تحقيق الفوز بسبعة أهداف دون رد، على فريق ديكاداها الصومالي، في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الدور التمهيدي من منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

هذه النتيجة الكبيرة احتفل بها جمهور نادي الزمالك، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيدين بالبداية المبشرة التي يأملون بعدها في تحقيق اللقب الغائب عن القلعة البيضاء منذ عدة أعوام.

وجاءت العديد من التعليقات والكوميكسات المشيدة بطارق يحيى المدير الفني المؤقت لنادي الزمالك، كما أشاد بعض مشجعي الزمالك بأداء اللاعبين وعودة شيكابالا للفريق بعد غياب طويل: "بنقولها من دلوقتي أهو اللي يهفو الشوق إحنا قاعدين فوق، كل ماتش من ده واللي هيتعادل معانا هيعمل فرح.. عظمة يا طارووقة عظمة".

بينما كانت هناك فئة رأت أن الفوز طبيعي على فريق اعتبروه مغمورا في دولة الصومال، كما انتقدوا طريقة جلوس طارق يحيى خلال المباراة على دكة الفريق، معلقا أحد رواد "تويتر": "بالله عليكم فى مدرب أجنبي ممكن يقعد بالشكل ده ويصهلل ضحك حتى لو فرقته كسبانة 17 صفر".

وتمكن فريق الزمالك من تحقيق الفوز بسبعة أهداف دون رد، على فريق ديكاداها الصومالي، وأحرز الأهداف أشرف بن شرقي "هدفين" وعمر السعيد ومحمود حمدي الونش وهدف آخر أحرزه لاعب ديكاداها في مرماه وكريم بامبو ومصطفى محمد.