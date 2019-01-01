"حلة" تثير الرعب بمحطة مترو في مدينة نيويورك الأمريكية

سادت حالة من الاضطراب إحدى محطات مترو الأنفاق بمدينة نيويورك الأمريكية، وتم إخلاء المحطة من الركاب والقطارات، بعد تلقي قوات الأمن بلاغا من أحد ركاب المترو بوجود جسمين معدنيين برصيف محطة "شارع فالتون" بجنوب ضاحية مانهاتن، بحسب ما نقلته جريدة "نيويورك تايمز" على موقعها الإلكتروني.

في السابعة من صباح يوم الجمعة، اتجه أحد الركاب إلى شرطيين بمحطة "شارع فالتون"، حيث أبلغهم بوجود وعاءين معدنيين برصيف المحطة.

وأخلت الشرطة سريعاً المحطة تماماً، كما أقامت حاجزاً أمنياً حول مداخل المحطة.

بعد ما يزيد عن الساعة، كان الخبراء قد أكدوا أن الإناءين المعدنيين هما مجرد أدوات مطبخ، وبالتحديد من نوعية أواني طهي الأرز، وأنهما ليسا محملين بأي مواد متفجرة، ولا يوجد خطورة منهما، إلا أنه بمجرد إعلان الشرطة أنه لا يوجد أي خطر بالمحطة، تم تلقي بلاغ جديد يفيد بوجود جسم معدني غريب بجوار صفيحة للقمامة بأحد شوارع حي تشيلسي.

الشرطة أعلنت فيما بعد أن الأجسام الثلاثة التي تم الإبلاغ عنها، هي مجرد آنية طهي، وأنها كانت خالية تماماً ولم تكن تمثل أي خطر على الممتلكات أو الأفراد، إلا أن الأمر لم ينتهِ عند هذا الحد، فحالة الطوارئ التي أثارتها هذه الأواني الثلاث، وما ترتب عليها من تعطيل للمرور ونشر حالة من الخوف بين المواطنين، جعلت الشرطة تفتح تحقيقاً حول المسؤول عن وضع الأواني في تلك الأماكن، والغرض الحقيقي من وضعها بعد معاينة الأشرطة الخاصة بكاميرات الفيديو الخاصة بالمحطة.

ونشر حساب أحد قيادات شرطة نيويورك الأمريكية، على موقع "تويتر"، صورتين تظهران شاباً لم تتمكن الشرطة من تحديد هويته، ومصحوبتين بإعلان من الشرطة أن الشخص الذي يظهر في الصورتين مطلوب للمثول للتحقيقات، بخصوص قيامه بترك الإناءين بمحطة شارع فالتون، ومعرفة السبب وراء تركه الغناءان بهذه الطريقة.

الشرطة أكدت أن الرجل المطلوب ليس متهماً بأي جريمة، وأنه ليس عليه أي مسؤولية جنائية حتى الآن.

خبراء الشرطة أعلنوا أنه لا يوجد دليل على أن الإناء الثالث الذي عثر عليه بحي "تشيلسي" له علاقة بإنائي محطة "شارع فالتون"، كما أن الشرطة غير متأكدة أيضاً من هوية الشخص الذي وضع الإناء الثالث، حيث إنه ليس من الضروري أن يكون هو نفسه الشخص الذي يظهر في فيديو محطة المترو.

يقول جون ميلر، نائب رئيس مفتشي الاستخبارات ومكافحة الإرهاب بشرطة نيويورك، إن أحد التفسيرات المطروحة للسبب وراء وضع الشخص المطلوب للإناءين بهذه الطريقة، هو أن الإناءين كانا في القمامة، وقام هذا الشخص بالتقاطهما، سواء بحثاً عن الطعام، أو بغرض الاحتفاظ بهما، ثم قرر أن يتركهما، غالباً بعد أن وجد أنهما فارغان، وعدم رغبته في الاحتفاظ بهما، بالرغم من أن هذا التفسير قد يبدو مقبولاً إلا أن الشرطة ما زالت تأمل في التوصل للشخص الذي يظهر في التسجيلات الفيديو الخاصة بمحطة المترو، ليتم التأكد بصورة نهائية، إذا ما كان ترك الإناءين بالمحطة، هدفه إثارة رعب المواطنين.