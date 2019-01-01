صور.. أمريكية لم تقص أظافرها لمدة عام كامل

11:52 م | الجمعة 16 أغسطس 2019
تراوح طولها بين 1 إلى 4 سنتيمترات

تراوح طولها بين 1 إلى 4 سنتيمترات

كتب: مصطفى الصبري

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واجه الأطباء في أمريكا حالة نادرة، لامرأة لم تقص أظافر قدمها لمدة عام كامل، ما اضطرهم إلى إجراء عملية عاجلة، بسبب تضخم الأظافر بشكل مبالغ فيه.

أظافر المرأة، التي تعيش في ولاية فلوريدا الأمريكية، كانت صفراء وسميكة جدا، وتراوح طولها بين 1 إلى 4 سنتيمترات، والتفت حول الأصابع.

أجرت المريضة العملية داخل عيادة في تامبا بولاية فلوريدا، واستغرقت حوالي 20 دقيقة لكل ظافر، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

يقول الطبيب الذي خلص المريضة من الأظافر، الدكتور بينه نجوين، إنه استخدم زوجًا من أدوات القطع الحادة، وبدأ في إزالة أظافر القدم واحدًا تلو الآخر.

واتضح أن المرأة كانت تعاني من عدوى فطرية شديدة للغاية، عبارة عن التهابات فطرية، وهي ليست شائعة ويمكن الوقاية منها بسهولة.

وتأتي هذه الالتهابات عندما تظل أصابع الأقدام دافئة ورطبة باستمرار، فهذه العناصر تعتبر البيئة المثالية لنمو الفطريات، وكثير من الكوارث الأخرى.

وأفضل النصائح لتجنب مثل هذه الإصابة هي محاولة "إخراجها" من الحذاء وتعريضها للهواء قدر الإمكان، من خلال ارتداء أحذية مفتوحة الأصابع.

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