"والدتها سحبت التليفون".. فتاة "تنشر" تغريدة على تويتر من ثلاجة ذكية

في واقعة غريبة، زعمت فتاة شابة أنها نشرت تغريدة على حسابها عبر موقع التغريدات القصير تويتر من "ثلاجة ذكية"، توجد في منزلها، إلا أن الخبراء لم يصدقوا هذه المزاعم.

وذكرت "سكاي نيوز" نقلا عن صحيفة "جارديان" البريطانية، إن الشابة التي تملك حسابا على تويتر تحت مسمى "دوروثي" نشرت الأسبوع الماضي تغريدة تقول فيها إن والدتها منعتها من استخدام هاتفها، لتتمكن من إيجاد طريقة مبتكرة للتواصل مع متابعيها.

وبمجرد أن استخدمت الفتاة ثلاجة "إل جي" الذكية لنشر التغريدة، حسب مزاعمها، التي لاقت انتشارا لافتا على "السوشيال ميديا"، تداولها أكثر من 12 ألف مغرد.

وتسبب انتشار التغريدة بشكل واسع في انضمام شركتي "تويتر" و"إل جي" إلى قائمة المطالبين بإعادة الهاتف إلى "دوروثي" تحت وسم "FreeDorothy".

ورفضت مالكة حساب "دوروثي" التي لم يتجاوز عمرها الـ15 عشر، كشف اسمها الحقيقي، لافتة إلى أنها لجأت إلى الثلاجة الذكية بعدما واجهت عقوبة انضباطية من قبل والدتها بسبب كثرة استخدامها الهاتف.