بزجاجة مياه وتحطيم مضربين.. كيريوس يواصل عنفه داخل ملاعب التنس

قررت رابطة لاعبي التنس للمحترفين، معاقبة الأسترالي نيك كيريوس بأكبر غرامة مالية في تاريخ المسابقة، حيث قدرت بمبلغ 113 ألف دولار، بسبب تصرفه بعنف في مواجهته التي خسرها أمام نظيره الروسي كاران خاتشانوف، ضمن إطار الدور الثاني من دورة سينسيناتي الأمريكية للماسترز.

وألقى كيريوس زجاجة مياه في اتجاه حكم المباراة، ثم حطم مضربين، بعدما ذهب للمرحاض رغم رفض حكم المباراة لذهابه، ونرصد لكم في السطور التالية ابرز مواقف العنف للاعب داخل ملاعب التنس كالتالي:

كيريوس والأيرلندي مورفي

لم تكن واقعة كيريوس أمام خاتشانوف الأولى مع الحكم الأيرلندي مورفي، حيث سبق لهما الدخول في مناقشة حادة خلال دورة كوينز الإنجليزية الدولية، بعد اعتراضه على عدم احتساب خطأ للإسباني روبرتو باينا.

Nick Kyrgios and his bathroom ‘break’ pic.twitter.com/mdvyul5VAh — James Dart (@James_Dart) August 15, 2019

كيريوس ونادال

شهدت مباراة كيريوس أمام الإسباني المخضرم رافائيل نادل واقعة غريبة، بعدما اعترف كيريوس بعد المباراة بأنه تعمد إصابة نادال في صدره في أكثر من مرة خلال اللقاء، بحسبما ذكرته سكاي نيوز.

كيريوس والانسحاب

انسحب كيريوس من مباراته أمام نظيره النرويجي كاسبر رودفي، ضمن منافسات دورة روما الإيطالية للماسترز، حيث ألقى كرسي على الأرض اعتراضًا على التحكيم، قبل أن يقرر الانسحاب من المباراة قبل نهايتها بدقائق.