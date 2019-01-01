تكنولوجيا جديدة تلتصق بالجلد والملابس لمتابعة الحالة الصحية للإنسان

06:35 م | الجمعة 16 أغسطس 2019
تكنولوجيا تلتصق بالجلد لمتابعة الحالة الصحية

تكنولوجيا تلتصق بالجلد لمتابعة الحالة الصحية

كتب: الوطن

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لمتابعة الحالة الصحية، طور مهندسو جامعة ستانفورد الأمريكية طريقة جديدة للكشف عن الإشارات الفيزيولوجية المنبعثة من الجلد عبر أجهزة استشعار تلتصق به وتنقل القراءات الصحية إلى جهاز استقبال مثبّت على الملابس.

وابتكر الباحثون، لصاقاتٍ تلتقط الإشارات الفيزيولوجية التي تنبعث من الجلد، لينتقل شعاع تلك القراءات الصحية مباشرة وبشكل لا سلكي إلى جهاز استقبال معلّق على الملابس، وتعدّ هذه العملية جزءاً من نظام يسمى "بادي نت"، بحسب وكالة "سبوتنك" الروسية.

وعلّق الباحثون أجهزة استشعار على المعصم والبطن لمراقبة نبض الشخص وتنفسه، من خلال الكشف عن كيفية تقلّص الجلد وتمدّده مع كل نبضة قلب أو نفس، كما ثبّتوا لصاقات مماثلة على المرفقين والركبتين لتتبع حركات الذراعين والساقين، عن طريق قياس لحظة تقلص الجلد وتمدّده في كل مرة تنثني فيها العضلات المقابلة.

وقال أستاذ الهندسة الكيميائية زنان باو، إن هذه التكنولوجيا التي يمكن ارتداؤها والتي تسمى "بادي نت"، ستستخدم أولاً في الإعدادات الطبية مثل مراقبة المرضى الذي يعانون من اضطرابات في النوم أو أمراض القلب.

وتهدف "بادي نت" إلى إنشاء مجموعة من أجهزة الاستشعار اللاسلكية التي تلصق على الجلد، وتعمل مع الملابس الذكية لتتبع مجموعة متنوعة من المؤشرات الصحية بدقة أكبر من الهواتف الذكية أو الساعات التي يستخدمها المستهلكون اليوم.

ويحاول مختبرو هذه التكنولوجيا تطوير لصاقات جديدة لاستشعار العرق وإفرازات أخرى لتتبع متغيرات مثل درجة حرارة الجسم والضغط النفسي.

وأمضى الفريق المكوّن من 14 شخصاً ثلاث سنوات في تصميم أجهزة الاستشعار اللاسلكية هذه، بهدف الوصول إلى تقنية مريحة للارتداء وتخلو من البطاريات والدوائر الصلبة لمنع اللصاقات من التقلص والتمدد مع الجلد، كما دعم هذا البحث عدة جهات مثل "سامسونج إليكترونيكس"، ومركز ستانفورد للدقة الصحية والتشخيص المتكامل ووكالة سنغافورة للعلوم والتكنولوجيا والأبحاث، والجمعية اليابانية لتعزيز العلوم.

 

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