الأمطار تتساقط في أسوان رغم "حر أغسطس".. البركة في "منخفض السودان"

في واقعة فريدة حيث سقوط الأمطار في شهر أغسطس الحار، الأمر الذي شهدته محافظة أسوان، على عدة مناطق بالمحافظة في مقدمتها مدينة أسوان ومركز دراو، مما جعل المدينة ترفع حالة الطوارئ تحسبا لزيادة قوة الأمطار التي وصلت إلى الدرجة المتوسطة في بعض الأماكن.

سقوط الأمطار الرعدية أمر توقعته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، سابقا، وفقا لما أكده الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة، خلال حديثه مع الوطن، مشيرا إلى أنه ليس من الطبيعي سقوط الأمطار في شهر أغسطس، لكن ذلك يرجع لأسباب.

السبب الأساسي لسقوط الأمطار، وأوضحه رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، هو تأثير امتداد منخفض السودان الموسمي، المحمل بكميات كبيرة من بخار الماء، مشيرا إلى أن هناك تأثير بالمناطق القريبة.

وكانت الأرصاد الجوية، قدمت عبر الموقع الرسمي لها توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، ليكون طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

وأوضحت الهيئة أنه من المتوقع أن تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، ومناطق من جنوب البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين تمتد لمناطق من جنوب البلاد.