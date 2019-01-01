شعبان عبدالرحيم عن فيديو "الشبرقة": اللي نقطني "بنتين كوايتة"

موجة من الغضب تسبب فيها مقطع فيديو مصور من إحدى حفلات الفنان الشعبي شعبان عبدالرحيم، جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أظهر سيدتين قاما بتحيته بإلقاء الكثير من الأموال عليه، وهو ما أثار غضب البعض.

وعلق حساب لأحد مستخدمي موقع "فيس بوك" ويحمل اسم عيد شوقي: "فلوس حرام أين تذهب من الطبيعي أن تذهب إلى حرام"، وقال محمود شعبان: "فلوس سهلة"، وقال عبدالسلام بدر: "أموال أتت بلا مجهود، وربما بطرق غير مشروعة، فمصيرها إلى زوال إن شاء الله"، وقال عبداللطيف: "ربك يزيل النعمة من وشوشوهم يارب.. قول آمين"، وقال كمال: "هذا انهيار أخلاقي وقلة ذوق".

من جانبه، كشف الفنان شعبان عبد الرحيم، حقيقة الفيديو المتداول له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال "شعبان" لـ"الوطن"، إن الفيديو قديم ويعود تاريخه إلى 10 سنوات، حيث كان يحيي حفلا في شارع الهرم، منوها بأن السيدتين اللتان ألقا الأموال عليه كويتيان، مشيرا إلى أنه ممنوع من إحياء الحفلات في الوقت الراهن، بسبب حالته الصحية.