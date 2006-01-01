بسبب السجائر الإلكترونية.. إدخال عشرات الأميركيين إلى المستشفيات

10:39 ص | الجمعة 16 أغسطس 2019
التدخين

التدخين

كتب: الوطن

أخبار متعلقة

السعودية تحظر التدخين في أماكن العمل

السعودية تحظر التدخين في أماكن العمل

القطاع الطبي بـ"الجامعات": التدخين وقلة الرياضة من مسببات الأورام

القطاع الطبي بـ"الجامعات": التدخين وقلة الرياضة من مسببات الأورام

حظر العقاب بدنيا ونفسيا ومنع التدخين بمختلف المراحل التعليمية بالشرقية

حظر العقاب بدنيا ونفسيا ومنع التدخين بمختلف المراحل التعليمية بالشرقية

"تجنب التدخين وممارسة الرياضة".. أهم النصائح للحفاظ على الكليتين

"تجنب التدخين وممارسة الرياضة".. أهم النصائح للحفاظ على الكليتين

نًقل عشرات الأشخاص المدخنين للسجائر الإلكترونية، أغلبهم مراهقين، للمستشفيات في الولايات المتحدة، خلال الأسابيع الأخيرة، اشتركوا جميعا بنفس الأعراض وهي مشاكل في الرئتين، دون التأكد من سبب الإصابة، وفقا لـ"سكاي نيوز".

وسجلت أجهزة الصحة في ولايات إيلينوي ومينيسوتا وويسكنسن في شمال البلاد، 30 حالة سعال وضيق في التنفس وتعب ودوران، فتح تحقيق في 22 منها.

وقال مسؤولون في الولايات السابقة، إنه من المبكر تحديد ما إذا كانت هذه المشكلات مترابطة، وأوضح توماس هوبت، المتخصص في مشكلات التنفس في جهاز الصحة في ويسكنسن: "حتى الآن يبرز تدخين السيجارة الإلكترونية على أنه العامل المشترك الوحيد بين كل هذه الحالات لكننا نحاول توسيع أبحاثنا لكي لا نغفل أي شيء".

ويدخن بعض الشباب القنب الهندي في سجائر إلكترونية، وهذ السجائر متوافرة في الولايات المتحدة منذ عام 2006، ويعتبر العلماء حتى الآن أنها أقل ضررا من السيجارة العادية.

 

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

ثلاث علامات على نقص فيتامين "ب 12".. تعرف عليها

ثلاث علامات على نقص فيتامين "ب 12".. تعرف عليها

يعد فيتامين "ب 12" من أهم الفيتامينات التي يحتاجها جسم الإنسان، ومن أهم وظائفه مقاومة الشعور بالإرهاق وإنتاج حمض "دي إن إيه"
طرائف الجزار المصري شبيه صلاح: "خرجوني من بوابة خاصة بالمطار.. وسموني أبومكة"

طرائف الجزار المصري شبيه صلاح: "خرجوني من بوابة خاصة بالمطار.. وسموني أبومكة"

محمد إبراهيم الجزار المصري شبيه صلاح، الذي يقيم في الكويت، يحكي أطرف الوقائع التي صارت معه بسبب الشبه بينه وبين أبو مكة.
علاج اضطراري في رحلة طيران.. مهارة طبيب مصري تنقذ سيدة كندية من الموت

علاج اضطراري في رحلة طيران.. مهارة طبيب مصري تنقذ سيدة كندية من الموت

تمكن الطبيب مصطفى معروف من علاج حالة مرضية على إحدى الطائرات بكندا، بمهارة شديدة، ورفض الحصول على جائرة شركة الطيران مقابل خدماته.
"مبسوط جدا يا فندم".. حكاية "الطفل المكشر" صاحب أشهر "كوميكس"

"مبسوط جدا يا فندم".. حكاية "الطفل المكشر" صاحب أشهر "كوميكس"

تعليقات ساخرة عدة ارتبطت بصورة لطفل أسمر اللون، عابث الوجه، والتي نوضح قصته في التقرير التالي
الروح الحلوة رزق.. ميرنا تتحدى السرطان بـ"فوتوسيشن" مع أخيها: هو سندي

الروح الحلوة رزق.. ميرنا تتحدى السرطان بـ"فوتوسيشن" مع أخيها: هو سندي

تحدت ميرنا فتحي، 16 عاما، سرطان الغدد العصبية النادر، وظهرت بأحدث "فوتوسيشن" لها مع شقيقها مهند، لتلقى تفاعلا ضخما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.