بسبب السجائر الإلكترونية.. إدخال عشرات الأميركيين إلى المستشفيات

نًقل عشرات الأشخاص المدخنين للسجائر الإلكترونية، أغلبهم مراهقين، للمستشفيات في الولايات المتحدة، خلال الأسابيع الأخيرة، اشتركوا جميعا بنفس الأعراض وهي مشاكل في الرئتين، دون التأكد من سبب الإصابة، وفقا لـ"سكاي نيوز".

وسجلت أجهزة الصحة في ولايات إيلينوي ومينيسوتا وويسكنسن في شمال البلاد، 30 حالة سعال وضيق في التنفس وتعب ودوران، فتح تحقيق في 22 منها.

وقال مسؤولون في الولايات السابقة، إنه من المبكر تحديد ما إذا كانت هذه المشكلات مترابطة، وأوضح توماس هوبت، المتخصص في مشكلات التنفس في جهاز الصحة في ويسكنسن: "حتى الآن يبرز تدخين السيجارة الإلكترونية على أنه العامل المشترك الوحيد بين كل هذه الحالات لكننا نحاول توسيع أبحاثنا لكي لا نغفل أي شيء".

ويدخن بعض الشباب القنب الهندي في سجائر إلكترونية، وهذ السجائر متوافرة في الولايات المتحدة منذ عام 2006، ويعتبر العلماء حتى الآن أنها أقل ضررا من السيجارة العادية.