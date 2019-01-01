فيديو.. له استخدامات عديدة.. ابتكار ذيل صناعي للإنسان

طوَّر فريق بحثي في جامعة كيو اليابانية ذيلا آليا للإنسان، بهدف مساعدة المسنين الذين يعانون من اختلالات في السير على حفظ توازنهم.

وأطلق الفريق البحثي على الذيل اسم "أركوي"، ويتصف بأن طوله مترا واحدا، ويشبه الذيل الذي يساعد الفهد وحيوانات أخرى على حفظ توازنها أثناء الركض والتسلق، وفقا لموقع "سبوتنيك" الروسي.

وذكر جونيتشي نابيشيما، الذي تخرج حديثا من الجامعة، ويشارك كباحث في المشروع، أن "الذيل يحفظ التوازن مثل بندول الساعة".

تابع نابيشيما، أثناء عرض الذيل الآلي مربوطا بخصره: "عندما يوجه الإنسان جسمه في اتجاه، يتحرك الذيل في الاتجاه المعاكس".

وتسعى اليابان إلى البحث عن طرق تمكن المسنين من الحركة والإنتاج، في ظل زيادة أعداد كبار السن في البلاد.

وفي الوقت الذي اتجهت فيه دول أخرى إلى العمالة الوافدة من الخارج لسد النقص في قوة العمل المتراجعة، لجأت اليابان إلى الحلول التكنولوجية، نظرا لأنها لا ترحب بالمهاجرين.

ويعتمد الذيل الآلي على 4 عضلات صناعية وهواء مضغوط للتحرك في 8 اتجاهات، ومن المقرر بقاؤه داخل المختبر حاليا، لأن الباحثين يحاولون الوصول إلى أساليب تكسبه أكثر مرونة.

وبالإضافة إلى مساعدة المسنين في التجول بحرية، يعمل الفريق البحثي على استخدامه وتطبيقه في الصناعية، مثل مساعدة عمال المخازن الذين يحملون أوزانا ثقيلة على حفظ توازنهم.

ويعتقد جونيتشي نابيشيما أنه سيكون من الجيد دمج هذا الذيل الصناعي في الحياة اليومية، عندما ينشد المرء المزيد من الاتزان.