بعد مهاجمته قرية مصرية.. كيفية التعامل مع ذئب مفترس: "محدش يضايقه"

10:55 م | الخميس 15 أغسطس 2019
ذئب - أرشيفية

ذئب - أرشيفية

كتب: إسراء حامد

أخبار متعلقة

ذئب ينهي حياة ربة منزل داخل زراعات القصب بسوهاج

ذئب ينهي حياة ربة منزل داخل زراعات القصب بسوهاج

بعد فضائحه.. "ذئب هوليوود" يدفع 44 مليون دولار تعويضا لضحاياه

بعد فضائحه.. "ذئب هوليوود" يدفع 44 مليون دولار تعويضا لضحاياه

"بيطري الدقهلية" تنفي وجود ذئب بالمنصورة.. ومصدر: كلب ضال عقر 8 أشخاص

"بيطري الدقهلية" تنفي وجود ذئب بالمنصورة.. ومصدر: كلب ضال عقر 8 أشخاص

ذئب يثير الذعر في قرية بالقليوبية ويصيب 4 أشخاص

ذئب يثير الذعر في قرية بالقليوبية ويصيب 4 أشخاص

حاله من الذعر شهدتها قرية "نوى" بشبين القناطر في القليوبية مساء أمس، عندما هاجم ذئب مفترس، كبير الحجم أهل القرية، حيث فوجئوا برؤية هذا الذئب يعقر شاباً من ذراعه، وفي محاولة منهم لإنقاذه أصيب ثلاثة آخرين، ليتم نقلهم إلى مستشفى شبين القناطر المركزي ليتلقوا علاجهم.

وتطوع عدد من شباب القرية للبحث عن الذئب في الحقول الزراعية لقتله، وتمكنوا من استهدافه وقتله أثناء خروجه من حقل ذرة، ومنع أهالي القرية أبنائهم من الخروج بعد صلاة المغرب، وأغلقوا جميع محال القرية، مطالبين الجهات التنفيذية بوضع أفخاخ لصيد الذئاب قبل تكاثرها وزيادة أعدادها.

ويقول الدكتور محمد جلال الباحث بمعهد بحوث الحيوان، إنه في حالة ظهور أي من تلك الحيوانات المفترسة بمناطق آهلة للسكان، على الفور يتوجه أهالي تلك المنطقة بإبلاغ للهيئة العامة للخدمات البيطرية عن وجود ذلك الحيوان بعد التأكد من نوعه، حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمه تجاه الواقعة.

وتابع جلال أنه يجب اتخاذ الحذر حتى وصول الهيئة البيطرية لتتعامل مع الموقف، بتجنب ذلك الحيوان والابتعاد عنه إذا لم يكن هناك فرصة لقتله، فضلاً عن عدم إثارة غضبه بافتعال أي هجوم، لافتاً إلى أن ما يزيد من ضراوته أن يقوم أحد بمهاجمته، ولكن إذا أتيحت الفرصة لقتله، يجب استغلالها حتى لا يتأذى أحد.

ولفت أستاذ معهد بحوث الحيوان إلى أنه في حالة ظهور تلك النوعية من الحيوانات، وبعد أن يتم التعامل معها سواء باتخاذ الهيئة البيطرية إجراءاتها بالإمساك به، أو بالتخلص منه وقتله، لا بد من عمل مسح لتلك المنطقة لمعرفة مصدر مجيئها، والتأكد من أن تلك المنطقة لا تحتوي على حيوانات مفترسة أخرى.

ويقول الطبيب البيطري حافظ ابراهيم، إنه في حالة مهاجمة أي من الحيوانات المفترسة لأحد الأشخاص، يجب أن يتوجه على الفور إلى المستشفى أو الوحدة الصحية لتناول العقار المضاد للسعار قبل مرور 24 ساعة على عقر الحيوان لذلك الشخص، تلك هي المدة التي يستغرقها حتى يتم إصابته بالسعار.

وتابع حافظ: "ليست جميع الحيوانات مصابة بالسعار، ولكن نظراً لعدم إمكانية التحقق من إصابة الحيوان من عدمه، يجب تطعيم المصاب بالعقار"، لافتاً إلى أنه إذا لم يتناول المصاب العقار اللازم، وظهرت عليه الأعراض التي تشبه في بدايتها أعراض البرد، يتم نقله على الفور إلى مستشفى الحميات، ويتم عزله عن الآخرين حتى لا يهاجم أحدا وينقل له المرض.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

ثاني أضخم سمكة بالعالم.. معلومات عن القرش الحوتي الذي ظهر في الغردقة

ثاني أضخم سمكة بالعالم.. معلومات عن القرش الحوتي الذي ظهر في الغردقة

نرصد أبرز المعلومات عن القرش الحوتي، الذي ظهر اليوم في أحد شواطئ مدينة الغردقة، وداعب السائحين.
السنة هناك تعادل 11 مليون يوم.. اكتشاف كواكب شبيهة بالأرض

السنة هناك تعادل 11 مليون يوم.. اكتشاف كواكب شبيهة بالأرض

كشف علماء الفلك بوكالة الفضاء الأمريكية ناسا عن وجود كوكبين شبيهين بالأرض وربما يكونا مأهولين
طرائف الجزار المصري شبيه صلاح: "خرجوني من بوابة خاصة بالمطار.. وسموني أبومكة"

طرائف الجزار المصري شبيه صلاح: "خرجوني من بوابة خاصة بالمطار.. وسموني أبومكة"

محمد إبراهيم الجزار المصري شبيه صلاح، الذي يقيم في الكويت، يحكي أطرف الوقائع التي صارت معه بسبب الشبه بينه وبين أبو مكة.
ثلاث علامات على نقص فيتامين "ب 12".. تعرف عليها

ثلاث علامات على نقص فيتامين "ب 12".. تعرف عليها

يعد فيتامين "ب 12" من أهم الفيتامينات التي يحتاجها جسم الإنسان، ومن أهم وظائفه مقاومة الشعور بالإرهاق وإنتاج حمض "دي إن إيه"
فيديو.. جزار مصري في الكويت يشبه محمد صلاح "فولة واتقسمت نصين"

فيديو.. جزار مصري في الكويت يشبه محمد صلاح "فولة واتقسمت نصين"

لم تكن المرة الأولى التي يظهر فيها شبيه لمحمد صلاح ولكن هذه المرة كانت مميزة بسبب ظهور جزار يشبه صلاح وذلك في مناسبة عيد الأضحى المبارك