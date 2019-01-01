بعد مهاجمته قرية مصرية.. كيفية التعامل مع ذئب مفترس: "محدش يضايقه"

حاله من الذعر شهدتها قرية "نوى" بشبين القناطر في القليوبية مساء أمس، عندما هاجم ذئب مفترس، كبير الحجم أهل القرية، حيث فوجئوا برؤية هذا الذئب يعقر شاباً من ذراعه، وفي محاولة منهم لإنقاذه أصيب ثلاثة آخرين، ليتم نقلهم إلى مستشفى شبين القناطر المركزي ليتلقوا علاجهم.

وتطوع عدد من شباب القرية للبحث عن الذئب في الحقول الزراعية لقتله، وتمكنوا من استهدافه وقتله أثناء خروجه من حقل ذرة، ومنع أهالي القرية أبنائهم من الخروج بعد صلاة المغرب، وأغلقوا جميع محال القرية، مطالبين الجهات التنفيذية بوضع أفخاخ لصيد الذئاب قبل تكاثرها وزيادة أعدادها.

ويقول الدكتور محمد جلال الباحث بمعهد بحوث الحيوان، إنه في حالة ظهور أي من تلك الحيوانات المفترسة بمناطق آهلة للسكان، على الفور يتوجه أهالي تلك المنطقة بإبلاغ للهيئة العامة للخدمات البيطرية عن وجود ذلك الحيوان بعد التأكد من نوعه، حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمه تجاه الواقعة.

وتابع جلال أنه يجب اتخاذ الحذر حتى وصول الهيئة البيطرية لتتعامل مع الموقف، بتجنب ذلك الحيوان والابتعاد عنه إذا لم يكن هناك فرصة لقتله، فضلاً عن عدم إثارة غضبه بافتعال أي هجوم، لافتاً إلى أن ما يزيد من ضراوته أن يقوم أحد بمهاجمته، ولكن إذا أتيحت الفرصة لقتله، يجب استغلالها حتى لا يتأذى أحد.

ولفت أستاذ معهد بحوث الحيوان إلى أنه في حالة ظهور تلك النوعية من الحيوانات، وبعد أن يتم التعامل معها سواء باتخاذ الهيئة البيطرية إجراءاتها بالإمساك به، أو بالتخلص منه وقتله، لا بد من عمل مسح لتلك المنطقة لمعرفة مصدر مجيئها، والتأكد من أن تلك المنطقة لا تحتوي على حيوانات مفترسة أخرى.

ويقول الطبيب البيطري حافظ ابراهيم، إنه في حالة مهاجمة أي من الحيوانات المفترسة لأحد الأشخاص، يجب أن يتوجه على الفور إلى المستشفى أو الوحدة الصحية لتناول العقار المضاد للسعار قبل مرور 24 ساعة على عقر الحيوان لذلك الشخص، تلك هي المدة التي يستغرقها حتى يتم إصابته بالسعار.

وتابع حافظ: "ليست جميع الحيوانات مصابة بالسعار، ولكن نظراً لعدم إمكانية التحقق من إصابة الحيوان من عدمه، يجب تطعيم المصاب بالعقار"، لافتاً إلى أنه إذا لم يتناول المصاب العقار اللازم، وظهرت عليه الأعراض التي تشبه في بدايتها أعراض البرد، يتم نقله على الفور إلى مستشفى الحميات، ويتم عزله عن الآخرين حتى لا يهاجم أحدا وينقل له المرض.