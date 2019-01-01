دراسة بريطانية تحذر من نقص الأسود: تنزانيا بها أكبر عدد

أفادت دراسة بريطانية حديثة بأن تنزانيا لديها أكبر عدد من الأسود مقارنة بالدول الأفريقية الأخرى، ولكنها حذرت في الوقت نفسه من تضاؤل عدد الأسود في أفريقيا.

وجاء في التقرير الصادر عن جامعة أكسفورد بأن الأسود اختفت من 95% من نطاقها التاريخي، ولم يتبق سوى 22 ألفا و509 أسود في أفريقيا، وأن تنزانيا لديها أكبر عدد من الأسود بعدد ثمانية آلاف و176 حيوانا يليها جنوب أفريقيا (2070) ثم كينيا (1825).

بينما قال دكتور دينيس إيكاندا مسؤول البحوث الرئيسي عن بيئة آكلة اللحوم في معهد أبحاث الحياة البرية في تنزانيا، في معرض تعليقه على التقرير، إن هناك ما يتراوح بين 14 ألفا – 15 ألف أسد في تنزانيا حاليا، وذلك بفضل شبكة واسعة من المناطق المحمية في شكل حدائق وطنية ومحميات طبيعية تشكل ما لا يقل عن 300 ألف كيلومتر مربع.

وأكد إيكاندا أن الرقم ثمانية آلاف و176 أسدا، الوارد في تقرير أكسفورد، يمكن أن يمثل ما يقرب من 50% من أعداد الأسود، ربما من اثنين فقط من محمياتها.. ولكن إيكاندا، الذي يعد عضوا في مجموعة السنوريات بالاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، حذر في مقابلة مع صحيفة (ديلي نيوز) التنزانية، من أنه قد تنخفض أعداد الأسود إذا استمر الصراع المتكرر بين البشر والحياة البرية، مؤكدا أنه حتى في تنزانيا، تنخفض أعداد الأسود التي تعيش خارج المناطق المحمية نتيجة لفقدان الموائل ووجود الفرائس الطبيعية والصراع مع الرعاة.