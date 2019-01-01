إنجازات المصريين الرياضية في العيد.. أبرزها صلاح وآخرها منتخب اليد

10:27 م | الخميس 15 أغسطس 2019
محمد صلاح

محمد صلاح

كتب: حسن شحاتة

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شهدت أيام عيد الأضحى المبارك العديد من الإنجازات والانتصارات للمصريين على مستوى الألعاب الرياضية المختلفة، وكان أبرزها تتويج صلاح بلقب السوبر الأوروبي، وتأهل منتخب مصر تحت 19 عامًا لكرة اليد للمربع الذهبي ببطولة العالم المقامة حاليًا في مقدونيا.

ونرصد لكم في التقرير التالي أبرز انتصارات المصريين الرياضية في عيد الأضحى كالتالي:

فوز الأهلي

افتتح النادي الأهلي مشواره في دوري أبطال أفريقيا بأول أيام عيد الأضحى المبارك، بالفوز على نظيره إطلع بره بطل جنوب السودان، برباعية نظيفة، أحرزها كلاً من علي معلول، ووليد أزارو "هدفين"، أحمد الشيخ، في الدقائق 17، 33، 48، 93 على الترتيب، وذلك ضمن مباراة الذهاب في دور الـ64.

تتويج صلاح بالسوبر الأوروبي

حقق الدولي المصري محمد صلاح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، لقب كأس السوبر الأوروبي مع فريقه الريدز، بعد تحقيقهم فوزًا صعبًا على تشيلسي بركلات الترجيح بنتيجة 4/5، بعد التعادل بينهما في الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 2/2، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، لتكون ثاني انتصارات المصريين في الأعياد.

 

انتصار ساحق لمنتخب مصر للهوكي

نجح المنتخب المصري للهوكي، في تحقيق فوزًا ساحقًا على نظيره منتخب ناميبيا بنتيجة 6/1، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، ليواصل الفراعنة نتائجهم الرائعة خاصة بعد تغلبهم في أول مباراتين على منتخبي زيمبابوي وكينيا بنتيجة 6/0، و7/2 على الترتيب.

تأهل فراعنة اليد للمربع الذهبي

وجاءت أخر انتصارات المصريين في عيد الأضحى، بفوز منتخب مصر لكرة اليد تحت 19 عامًا على نظيره أيسلندا بنتيجة 35/31، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، ليضمن الفراعنة تأهلهم للمربع الذهبي في بطولة كأس العالم للناشئين.

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