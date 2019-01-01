فيديو.. طائرة إمبراطورية يابانية للبيع مقابل 464 مليون جنيه

عرضت الحكومة اليابانية أهم طائرة لديها للبيع، مقابل سعر تحدد بـ28 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 464 مليون جنيه مصري.

الطائرة تعود للإمبراطور الياباني، وتسمى طائرة إمبراطورية يابانية للبيع، وتتميز بأنها تتسع لـ85 شخصا في الرحلة الواحدة، مقارنة مع 400 شخص بمثيلاتها التجارية، بحسب موقع "روسيا اليوم".

أما عن مواصفات الطائرة الإمبراطورية، فتضم غرفة نوم وكابينة للاستحمام، بالإضافة إلى مكتب إداري وردهة للجلوس والاستراحة، وهي من طراز "بوينج 747-400".

ومن المتوقع أن تصميمها الداخلي سيتغيَّر، إذ تخضع لأعمال تجديد قبل تسليمها للمشتري، كما سيضاف إليها جناح جديد عالي الرفاهية.

الطائرة تاريخية، وتعمل منذ سنوات، حيث دخلت الخدمة أول مرة عام 1991، وحلقت بالإمبراطور الياباني وبـ 14 رئيس وزراء، خلال 318 رحلة جوية، فضلا عن سفرها إلى نحو أكثر من 100 بلد حول العالم، إذ طارت 16,332 ساعة في الأجواء.