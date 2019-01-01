منها رسوم "عدم طلب الأكل".. ضرائب سياحية غريبة في سوريا

09:04 م | الخميس 15 أغسطس 2019
ليرة سورية

ليرة سورية

كتب: الوطن

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طالب مطعم في مدينة اللاذقية السورية أحد الزبائن بدفع ضريبة لسبب غريب، وهو أنه لم يطلب الطعام، تحت بند "رسم عدم طلب الأكل".

وانتشرت صورة فاتورة المطعم السوري على مواقع التواصل الاجتماعي، وحققت الصورة شهرة واسعة، بحسب ما ذكر موقع "روسي اليوم".

"رسم عدم طلب الأكل" بلغ 2600 ليرة، وإجمالي الفاتورة كان 28525 ليرة، ولم تتوقف الغرابة هنا، بل أضاف المطعم ضريبة أخرى اسمها "رسم عيد ميلاد"، فضلا عن رسم إعادة الإعمار، والإدارة المحلية، والإنفاق الاستهلاكي.

وتقدم الشخص صاحب الفاتورة بشكوى إلى وزراة السياحة السورية، التي اتخذت بالفعل إجراءت ضد المطعم.

وقالت وزارة السياحة، ردا على الشكوى "تم إجراء ضبط على المطعم المذكور، وهناك مخالفتان: الأولى تقاضي رسوم ليس لها أساس، والثانية تقاضي ثمن خدمة عيد ميلاد وأيضا ليس لها أي أساس".

وواجهت الواقعة انتقادات عدة، سواء للمطعم والحكومة، بسبب تراخي الرقابة، ما دفع أصحاب المطاعم والمنشآت السياحية إلى فرض الأسعار التي يريدون، وفرض ضرائب غير مباشرة.

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