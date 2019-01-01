صلاح يعادل أرقام رابح ماجر التاريخية

نجح الدولي المصري محمد صلاح، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، في الحصول على لقب كأس السوبر الأوروبي رفقه فريقه، بعد تغلب الريدز على تشيلسي بركلات الترجيح بنتيجة 4/5، بعد التعادل بينهما في الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 2/2، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، على ملعب "فودافون أرينا" بمدينة أسطنبول.

وواصل صلاح بتلك النتيجة معادلة أرقام أسطورة المنتخب الجزائري رابح ماجر، مهاجم بورتو البرتغالي السابق، بعدما نجح في قيادة فريقه بورتو للفوز بالثنائية الأوروبية في عام 1987، ونرصد لكم تتويج ماجر بالبطولتين ومعادلة صلاح لأرقامه في السطور التالية:

رابح ماجر

تمكن أسطورة كرة القدم الجزائرية رابح ماجر من الحصول على لقب دوري أبطال أوروبا مع بورتو البرتغال في عام 1987، بعدما قاد فريقه للفوز في المباراة النهائية على بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة 2/1، حيث أحرز النجم الجزائري الهدف الأول لبورتو.

وفي موسم 1987/1988، حصد ماجر البطولة القارية الثانية مع بورتو، بعدما توج بلقب كأس السوبر الأوروبي على حساب أياكس أمستردام الهولندي بنتيجة 2/0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، عندما كانت البطولة تقام على مباراتين، وعلى الرغم من حصوله المهاجم الجزائري على اللقب إلا أنه لم يشارك في المباراة.

محمد صلاح

بدأ الدولي المصري محمد صلاح في معادلة أرقام الأسطورة الجزائرية رابح ماجر، وذلك بعدما تمكن من قيادة فريقه للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج" في عام 2019، بعد تغلبه على نظيره توتنهام بنتيجة 2/0، حيث أحرز صلاح هدف التقدم للريدز في الدقيقة الثانية من زمن المباراة من خلال ركلة جزاء نفذها بنجاح، ليعادل رقم ماجر في تحقيق البطولة والتسجيل في المباراة النهائية.

ولم يتوقف طموح صلاح عند بطولة الشامبيونزليج فقط، بل نجح في الحصول على بطولته القارية الثانية مع ليفربول، بعد الحصول على لقب كأس السوبر الأوروبي بفوزه الصعب على تشيلسي بركلات الترجيح، ليعادل صلاح رقم ماجر التاريخي بالحصول على الثنائية القارية، مع تفوق الفرعون المصري بمشاركته في المباراة كاملة وإحراز ركلة الجزاء الخامسة للريدز.