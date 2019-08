محمد صلاح في أسبوع.. بطل السوبر الأوروبي ومعشوق الأطفال

لحظات تاريخية ومواقف إنسانية ارتبطت باللاعب الدولي محمد صلاح، خلال الأسبوع الحالي بداية من تلبية نداء أحد الأطفال الذي يعشقه، وصولا لحصوله مع فريقه على كأس السوبر الأوروبي، ليصبح أول مصري يحقق هذا الإنجاز.

وفي كل موقف ظهر به صلاح سواء على المستوى الرياضي أو الإنساني، يتصدر قائمة محركات البحث بموقع "جوجل"، فضلا عن تصدره حديث الصحف العالمية، مثلما حدث أمس، فتغنت به المواقع العالمية عقب فوزه مع فريقه "ليفربول"، بالسوبر الأوروبي.

وقبل المباراة التي وقعت أمس، كان صلاح حديث "السوشيال ميديا" بسبب لقطته الإنسانية مع أحد الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، خلال التدريب الختامي للريدز بملعب فودافون أرينا، وظهر صلاح وهو يتبادل الكرة مع الطفل الذي ظهر عليه سعادة كبيرة.

Wonderful

@MoSalah making memories with two children of the @UEFA_Foundation #SuperCup pic.twitter.com/7n6K10tWe2