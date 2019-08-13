محمد صلاح في أسبوع.. بطل السوبر الأوروبي ومعشوق الأطفال

لحظات تاريخية ومواقف إنسانية ارتبطت باللاعب الدولي محمد صلاح، خلال الأسبوع الحالي بداية من تلبية نداء أحد الأطفال الذي يعشقه، وصولا لحصوله مع فريقه على كأس السوبر الأوروبي، ليصبح أول مصري يحقق هذا الإنجاز.

وفي كل موقف ظهر به صلاح سواء على المستوى الرياضي أو الإنساني، يتصدر قائمة محركات البحث بموقع "جوجل"، فضلا عن تصدره حديث الصحف العالمية، مثلما حدث أمس، فتغنت به المواقع العالمية عقب فوزه مع فريقه "ليفربول"، بالسوبر الأوروبي.

صلاح يجتاح السوشيال ميديا بسبب اللعب مع طفل من ذوي الإعاقة

وقبل المباراة التي وقعت أمس، كان صلاح حديث "السوشيال ميديا" بسبب لقطته الإنسانية مع أحد الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، خلال التدريب الختامي للريدز بملعب فودافون أرينا، وظهر صلاح وهو يتبادل الكرة مع الطفل الذي ظهر عليه سعادة كبيرة.

زوج والدة "الطفل النازف": "صلاح أنصف لويس بين رفاقه"

وفي مطلع الأسبوع الحالي، اجتاحت مواقع الاجتماعي، صورة لطفل بريطاني مع لاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح وهو ينزف دمًا من وجهه، بعدما حاول الطفل الركض خلف سيارة صلاح لالتقاط صورة معه.

وبينما كان الطفل لويس فولر 11 عامًا، يركض هو وأخوه إسحاق 10 أعوام، خلف سيارة نجم نادي ليفربول الإنجليزي، ارتطم بها ما أدى إلى سقوطه على الأرض وإصابته في الأنف، ليلاحظ صلاح أنَّ هناك شيئا ما يحدث، ليعود للخلف بسيارته وترجل منها للاطمئنان على الطفل.

ونشر جو كوبر زوج والدة لويس، صورة للطفل وصلاح معًا، معلقا عبر "تويتر": "بينما كنا سنطلب الإسعاف، رأينا صلاح يقود سيارته بالقرب منا بعدما رأى لويس، وقد اقترب حتى يطمئن عليه".