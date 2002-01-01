"الصيف ابتدا" يعيد "واما" للساحة الفنية بعد غياب 4 سنوات

"الصيف ابتدا" هو عنوان الألبوم الجديد لفريق واما، والذي يشهد عودتهم للساحة الفنية مرة أخرى، بعد غياب نحو 4 سنوات، والمقرر إطلاقه كاملا عبر "يوتيوب" مساء اليوم، عبر قناة "نجوم ريكوردز".

وكانت أول أغنية أطلقت من الألبوم هي "شمس بحر"، منذ حوالي أسبوعين، من كلمات تامر حسين، وألحان خالد عز، وتوزيع ومكساج نادر حمدي.

وبعدها بأسبوع أطلقت "نجوم ريكوردز"، أغنية "الصيف ابتدا" من كلمات هاني رجب، وألحان مديح محسن وتوزيع أمين نبيل، ثم أغنية "الله ع الجمال" التي ظهرت للنور منذ يومين.

وأمس، طرح فريق واما، أغنية من الألبوم الجديد "الصيف ابتدى"، تحمل اسم "كترت حكاياتي"، من كلمات الشاعر جمال الخولي، وألحان رامي جمال، وتوزيع نادر حمدي.

ويعتبر فريق "واما"، واحداً من أبرز الفرق الغنائية، والمكون من الفنانين نادر حمدي، وأحمد فهمي، ومحمد نور، وأحمد الشامي، وكانت بداية انطلاقتهم عام 2002 مع ألبوم "يا ليل"، وفي رصيدهم الفني 4 ألبومات بجانب عدد من الأغنيات المنفردة.

وعن ألبومات الفرقة، فهي: "يا ليل عام 2003، ويا غالي عليا في 2005، ورايحة جاية في 2010، وكان يا ما كان 2015".

أما الأغاني المنفردة، منها: "زي ما بحلم، وكان نفسي، وحال الدنيا، ومصر الحبيبة، وسينا"، بجانب الأعمال الغنائية لبعض الأفلام والمسلسلات، منها أغنية "مشوار طويل" لفيلم "تيتو"، بطولة الفنان أحمد السقا وحنان ترك.