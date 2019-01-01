دراسة حديثة تكشف نظام غذائي يوقف الشعور بالشبع ويسبب زيادة الوزن

كشفت دراسة جديدة أن النظام الغذائي الغني بالدهون يؤثر على بعض المراكز في المخ المسؤولة عن إرسال إشارات الشبع، وبالتالي نتناول المزيد من الطعام، مما يتسبب في زيادة الوزن، بحسب ما نشر في موقع "روسيا اليوم".

وقال الدكتور المعد ماكوتو فوكودا الأستاذ المساعد في كلية بايلور للطب، إن الدراسة وجدت حل للغز المعقد لكيف يقوم الجسم بإدارة الطاقة والوزن، ووجد الباحثون أن الفئران التي تمت عليها التجربة واستهلكت كمية كبيرة من الدهون، أفرزت خلالها المعدة هرمون GIP المسؤول عن إدارة الطاقة وتوازنها في الجسم.

واكتشف الباحثون أنه عندما يزيد هرمون GIP عن حاجة الجسم ينتقل عبر الدم إلى المخ، فيتوقف عمل هرمون الشبع، مما جعل الفئران تلتهم المزيد من الطعام.

وقالت الدراسة، إن احساس الشبع يحدث عندما يتناول الإنسان كميات مناسبة من الطعام، لكن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن الناتجة عن اتباع نظام غذائي دهني، فإن الجسم يتوقف عن الاستجابة لإشارات اللبتين، حيث لا يشعر بالشبع ويستمر في تناول الطعام، ما يؤدي إلى زيادة الوزن.

وأكد الباحثون أنه على الرغم من الحاجة لإجراء المزيد من الدراسات، إلا أنهم يتوقعون أن النتائج قد تترجم ذات يوم إلى استراتيجيات لفقدان الوزن، تعيد قدرة الدماغ على الاستجابة لطريق تثبيط تأثير GIP المضاد.