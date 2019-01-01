فيديو.. التلوث يصل القطب الشمالي.. العثور على نفايات بلاستيكية بالجليد

04:10 ص | الخميس 15 أغسطس 2019
علماء يعثرون على ميكروبات بلاستيكية في جليد القطب الشمالي

علماء يعثرون على ميكروبات بلاستيكية في جليد القطب الشمالي

كتب: حاتم سعيد حسن

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عثر فريق من العلماء على قطع بلاستيكية دقيقة في عينات ثلجية مأخوذة من منطقة نائية في القطب الشمالي، وتعتبر تلك أحدث إشارة على مدى انتشار التلوث في جميع أنحاء كوكب الأرض.

وقام الفريق بعمل حفرة في القطب الشمالي الكندي، ووجد الباحثون أن البلاستيك كان أكثر وفرة في الجليد منه في المياه المحيطة، بحسب "euronews".

وقال برايس ووتر، عالم المحيطات في جامعة رود آيلاند وكبير علماء البعثة، إن كمية البلاستيك التي عثروا عليها كانت "رائعة، ربما كانت صدمة لنا جميعا"، وأضاف في تصريح لصحيفة "ساينس فرايداي ساوندز"، "وجدنا بقايا شامبو وقشور بوفرة في الجليد، أكثر مما هي في الماء".

ووجد العلماء أن المادة الموجودة في الجليد مأخوذة من لانكستر ساوند، وهي عبارة عن امتداد معزول من الماء افترضوا أنه قد يكون محميًا نسبيًا من تلوث البلاستيك المنجرف وكان هناك 18 قلبًا جليديًا يصل طولها إلى مترين تم العثور عليهم من أربعة مواقع، وأكدوا بأنهم شاهدوها حبات بلاستيكية وخيوط من مختلف الأشكال والأحجام.

واستخدم الباحثون طائرة هليكوبتر للهبوط على طوف الجليد واسترداد العينات خلال رحلة استكشافية للجليد استمرت 18 يومًا عبر الممر الشمالي الغربي، وهو الطريق الخطير الذي يربط المحيط الهادئ والمحيط الأطلسي.

وقال جاكوب ستروك، الباحث في الدراسات العليا بجامعة رود آيلاند: "لقد أمضينا أسابيع في البحث عن ما يشبه إلى حد كبير جليد البحر الأبيض العائم في المحيط"، مضيفا لـ "رويترز": "عندما ننظرعن قرب نرى أن كل شيء ملوث للغاية بشكل واضح".

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