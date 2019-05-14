ليس بدعة "ليفربول وتشيلسي".. التحكيم النسائي بدأ في إنجلترا من السبعينيات

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح في تحقيق لقب كأس السوبر الأوروبي، بركلات الترجيح بنتيجة 4/5، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء، حيث أحرز هدفي الريدز السنغالي ساديو ماني، بينما سجل أوليفيه جيرو، وجورجينهو هدفي البلوز.

وأدارت المباراة الحكمة الفرنسية ستيفاني فرابار، وعاونها مواطنتها مانويلا نيكولوسي، والإيرلندية ميشيل أونيل، وهناك العديد من الحكام النساء برزن في مباريات للرجال، ونرصد لكم في التقرير التالي، أبرز الحالات لحكام سيدات أدارو مباريات كرة قدم للرجال كالتالي:

أول امرأة تدير مباراة للرجال في التاريخ

دخلت الإنجليزية "بات دون" تاريخ كرة القدم من أوسع أبوابها بعدما أصبحت أول امرأة تقود مباراة تحكيمية للرجال، بعدما نجحت عام 1976 في إدارة مباراة في دوري الهواة الإنجليزي.

أول طاقم تحكيم نسائي بآسيا

دخل طاقم التحكيم النسائي الياباني المكون من يوشيمي ياماشيتا، وماكوتو بوزونو، ونعومي تيشيروجي، تأريخ البطولات الآسيوية، بعدما أصبحن أول طاقم نسائي بالكامل يدير مباراة للرجال بين ناجا الكمبودي ونظيره يانجون يونايتد الميانماري، في دور المجموعات ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي.

Yoshimi Yamashita alongside assistant referees Makoto Bozono and Naomi Teshirogi become the first all-female cast to officiate an AFC Cup match!



READ: https://t.co/L5NcULCPbv pic.twitter.com/5PaiKSECqr — AFC Cup (@AFCCup) May 14, 2019

أول حكمة تونسية تدير مباراة للرجال

خطفت التونسية درصاف القنواطي أنظار مشجعي الكرة التونسية، بعدما قامت بإدارة مباراة الملعب التونسي ونظيره جمعية جربة، في مايو 2017، ضمن الجولة الأخيرة من الدوري التونسي للرابطة المحترفة الثانية، وانتهت بتفوق الملعب بنتيجة 4/1، ليضمن تأهله للدوري التونسي الممتاز.

أول حكمة مصرية لمباريات الرجال

لم تخل الملاعب المصرية من التحكيم النسائي في مباريات الرجال، حيث شهدت مباراة حرس الحدود وبني عبيد تحكيما نسائيا من قبل الثنائي منى عطا الله وبوسي سعيد، كحكام مساعدين، وكان ذلك ضمن الجولة الختامية للمجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية المصري.