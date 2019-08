ليس بدعة "ليفربول وتشيلسي".. التحكيم النسائي بدأ في إنجلترا من السبعينيات

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح في تحقيق لقب كأس السوبر الأوروبي، بركلات الترجيح بنتيجة 4/5، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء، حيث أحرز هدفي الريدز السنغالي ساديو ماني، بينما سجل أوليفيه جيرو، وجورجينهو هدفي البلوز.

وأدارت المباراة الحكمة الفرنسية ستيفاني فرابار، وعاونها مواطنتها مانويلا نيكولوسي، والإيرلندية ميشيل أونيل، وهناك العديد من الحكام النساء برزن في مباريات للرجال، ونرصد لكم في التقرير التالي، أبرز الحالات لحكام سيدات أدارو مباريات كرة قدم للرجال كالتالي:

دخلت الإنجليزية "بات دون" تاريخ كرة القدم من أوسع أبوابها بعدما أصبحت أول امرأة تقود مباراة تحكيمية للرجال، بعدما نجحت عام 1976 في إدارة مباراة في دوري الهواة الإنجليزي.

دخل طاقم التحكيم النسائي الياباني المكون من يوشيمي ياماشيتا، وماكوتو بوزونو، ونعومي تيشيروجي، تأريخ البطولات الآسيوية، بعدما أصبحن أول طاقم نسائي بالكامل يدير مباراة للرجال بين ناجا الكمبودي ونظيره يانجون يونايتد الميانماري، في دور المجموعات ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي.

