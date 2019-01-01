معاقبة موظفين بإجبارهم على أكل أسماك حية

بعد فشلهم فى تحقيق أرقام مبيعات مفترضة، أجبرت شركة صينية فى مقاطعة كويتشو العاملين فيها على أكل أسماك حية كنوع من العقاب، لفشلهم فى البيع.

وأظهر مقطع فيديو تم تسريبه عبر شبكة الإنترنت رجلاً يحمل دلواً ويقوم بتسليم أسماك مغموسة بالطين للعمال لتناولها، واتصلت صحيفة «بيجين نيوز» الصينية بصاحب الشركة الذى أنكر وجود أى خطأ، مدعياً أن جميع الموظفين هم من أصحاب المحلات الذين شاركوا طواعية فى ذلك الأمر.

يذكر أن عدداً من الشركات الصينية الأخرى اعتادت على فرض عقوبات قاسية وغريبة على موظفيها من خلال الادعاء بأن العمال قد اختاروا تلك العقوبات طواعية، ولم يجبرهم أحد على ذلك.