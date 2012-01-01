آخرها تعيين سيدة بالسوبر الأوروبي.. 3 قرارات غيرت قوانين تحكيم كرة القدم

09:10 م | الأربعاء 14 أغسطس 2019
الفرنسية ستيفاني فرابار

الفرنسية ستيفاني فرابار

كتب: حسن شحاتة

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يترقب محبي الكرة العالمية، القمة الإنجليزية بالنكهة الأوروبية، التي تجمع بين فريقي ليفربول وتشيلسي، على ملعب "فودافون آرينا"، ضمن منافسات كأس السوبر الأوروبي، التاسعة مساءً اليوم بتوقيت القاهرة. 

وبعد قيام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بإسناد مهمة تحكيم السوبر الأوروبي إلى طاقم تحكيم نسائي بقيادة الفرنسية ستيفاني فرابار، نرصد لكم أبرز 3 قرارات غيرت من قوانين كرة القدم في السنوات الأخيرة:

تقنية الفيديو

ظهور تقنية الفيديو "الـVar" كان لها أثرا كبيرا في العديد من نتائج المباريات، ويتم استخدامها في 4 حالات، هي: إحراز هدف مشكوك في صحته، احتساب ركلة جزاء، إخراج بطاقة حمراء، والتأكد من وجود خطأ في أحد القرارات.

وعلى الرغم من المحاولات العديدة لإدخال تقنية الفيديو إلى الملاعب من خلال تطبيقها بطريقة غير رسمية في موسم 2012/2013 في مواجهات بين الأندية الهولندية، إلا أن الفكرة لم يكن مرحبًا بها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم في البداية.

كانت أول مباراة يتم استخدام تقنية الفيديو خلالها مباراة البرتغال والمكسيك في كأس القارات 2017، ليرضخ بعدها الاتحاد الدولي لضرورة تطبيقها رسميًا، كان ذلك عام 2018، وكان آخرها بطولتي كوبا أمريكا، وكأس الأمم الأفريقية.

تغيير لوائح بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

أجرى الاتحاد الأفريقي "كاف" بعض التعديلات على لوائح بطولتي دوري أبطال أفريقيا، والكونفدرالية، أبرزها إيقاف اللاعب بعد حصوله على 3 بطاقات صفراء بدلاً من بطاقتين، وإيقاف اللاعب طوال البطولة في حالة تعرضه إلى 3 بطاقات حمراء أو 9 إنذارات صفراء.

تعيين طاقم تحكيم نسائي لمباراة السوبر الأوروبي

جاء آخر القرارات التي غيرت من قوانين كرة القدم المعتادة لدى الجماهير، تعيين طاقم تحكيم نسائي لمباراة رجال، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البطولات الكبرى من خلال إسناد مباراة السوبر الأوروبي للفرنسية ستيفاني فرابار، ويعاونها كلاً من مواطنتها مانويلا نيكولوسي، والإيرلندية ميشيل أونيل.

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