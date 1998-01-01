ليفربول وتشيلسي.. أول مباراة من "نوعها" في تاريخ السوبر الأوروبي

يشهد ملعب فودافون آرينا التركي، في تمام الـ9 مساء اليوم، مباراة كأس السوبر الأوروبي، في نسخته الـ44، بين فريقي ليفربول، بطل دوري أبطال أوروبا، والذي يلعب ضمن صفوفه المصري محمد صلاح، وتشيلسي، بطل الدوري الأوروبي.

بعد موسم حافل، استطاع ليفربول أن يهزم مواطنه توتنهام ورفع لاعبوه كأس دوري الأبطال، كما تمكن تشيلسي من تخطي آرسنال في نهائي الدوري الأوروبي، ليلتقيا في كأس السوبر، الذي يجمع بطل دوري الأبطال وبطل اليوروبا ليج.

هذه المباراة مميزة للغاية، بالنسبة لعشاق كرة القدم عامة، ومشجعي الدوري الإنجليزي خاصة، إذ تعتبر قمة اليوم هي الأولى في تاريخ مسابقة كأس السوبر، التي تجمع بين فريقين من الدوري الإنجليزي.

منذ بداية مسابقة كأس السوبر الأوروبي، عام 1972، لم يتصادم خلالها فريقان يلعبان في الدوري الإنجليزي، ولكن لعبها فريقان من نفس البلد 8 مرات، آخرها عام 2016، بين ريال مدريد الإسباني ومواطنه إشبيلية، التي حسمها النادي الملكي 3-2.

ويسعى ليفربول خلال هذا اللقاء إلى حسم لقبه الرابع في السوبر الأوروبي، بعد أن توج به من قبل 3 مرات أعوام 1977 و2001 و2005، وحل وصيفا مرتين عامي 1978 1984.

وعلى الجانب الآخر، يبحث تشيلسي عن لقبه الثاني في السوبر الأوروبي بعد أن توج مرة من قبل عام 1998، وحل وصيفا مرتين عامي 2012 و2013.

وبدأ الدوري الإنجليزي نهاية الأسبوع الماضي، واستهل ليفربول مشواره باكتساح ضيفه نورتش سيتي بأربعة أهداف لهدف.

أما تشيلسي، فيحمل خسارة قاسية في افتتاح مبارياته في البريمرليج أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 0-4.