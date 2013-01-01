5 معلومات عن ملعب فودافون أرينا قبل انطلاق السوبر الأوروبي

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة حول أنحاء العالم صوب ملعب "فودافون أرينا"، الذي يستضيف القمة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، مع نظيره تشيلسي، في إطار كأس السوبر الأوروبي.

وتنطلق المباراة، التي تجمع للمرة الأولى فريقين من الدوري الإنجليزي بعد هيمنة إسبانية على البطولة استمرت طويلاً، في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

ونرصد لكم 5 معلومات عن ملعب "فودافون أرينا" قبل انطلاق المباراة:

1- يعد ملعب فودافون آرينا، الواقع في مدينة أسطنبول، معقلاً لنادي بشكتاش التركي.

2- قام بشكتاش بالبدء في بناء ملعبه في عام 2013، ليتم افتتاحه يوم 10 أبريل 2016، بتكلفة وصلت إلى 110 مليون يورو.

3- يتسع ملعب "فودافون أرينا" لاستضافة 41903 مشجع.

4- وشهد مباراة بشكتاش أمام ليون الفرنسي، أكبر حضور جماهيري في ملعب "فودافون أرينا"، وذلك بحضور 39623 مشجع، يوم 20 أبريل 2017، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن إطار ربع نهائي الدوري الأوروبي، والتي انتهت بفوز ليون بركلات الترجيح بنتيجة 7/6، بعد التعادل في مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 3/3.

5- وكانت أبرز اللقطات، التي أرعبت عشاق الساحرة المستديرة في ملعب "فودافون أرينا"، انفجار مدوي بالقرب من ملعب المباراة، عقب نهاية مباراة بشكتاش وبورصا سبور، بفوز بشكتاش ضمن إطار منافسات الدوري التركي، بعد 8 شهور فقط من افتتاح ملعب اللقاء، وأسفر الحادث عن وفاة 38 شخصًا، من بينهم 30 من عناصر الشرطة.