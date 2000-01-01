بعد اتهامها بالنفاق وتشجيع الحرب النووية.. من هي بريانكا تشوبرا؟

أثارت النجمة الهندية "بريانكا شوبرا" عاصفة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما باتت متهمة بتشجيع "حرب نووية".

بداية الأزمة

خلال مشاركة النجمة العالمية في أحد الفعاليات الخاصة بشركة التجميل بمدينة لوس انجلوس، تعرضت لهجوم من فتاة تدعى "عائشة مالك" وصفتها بأنها منافقة وتدعم الحرب النووية بين باكستان والهند.

واستشهدت الفتاة بتغريدة نشرتها الفنانة عبر صفحتها الموثقة على تويتر يوم 26 فبراير، كتبت خلالها بريانكا "جاى هند"، وهي كلمة هندية تعني النصر للهند وتضمنت التغريدة وسم للقوات المسلحة الهندية.

وردت بريانكا "هل انتهيت؟ هذا رائع؟ لدي العديد من الأصدقاء من الباكستانيين، وأنا لست مغرمة بالحرب بين الهند وباكستان، لكني وطنية، وأنا آسفة إذا جرحت مشاعر الأشخاص الذين يحبونني".

وأضافت "لكني أعتقد أن لدينا جميعا نوعا من الحل الوسط الذي يجب أن نتبعه جميعا، لا تصرخي ولا تحرجي نفسك أكثر من هذا".

فيما بعد نشرت "مالك"، أن بريانكا سلطت الضوء عليها والآن ستحظى الأزمة الموجودة منذ سنوات بين الهند وباكستان على تغطية إعلامية موسعة وعادلة.

هذا التقرير يستعرض عدة معلومات عن "بريانكا شوبرا" التي اتهمت بالنفاق والتشجيع على حرب نووية بين البلدين.

الولادة والنشأة

ولدت بريانكا في 18 يوليو 1982، وهي ممثلة مغنية وهندية، لوالدين كلاهما أطباء في الجيش الهندي، ما جعلها تتنقل بين عدد من الدول، منها الولايات المتحدة، ولديها شقيق يدعي سيدهارث، وهو يصغرها بـ7 سنوات.

وقد ورثت موهبة الغناء من والدتها، وهي تقدم أغاني باللغة الانجليزية والهندية.

ملكة جمال

عام 2000 سجلت والدتها اسمها في مسابقة ملكة جمال الهند، وحصلت على اللقب، ثم دخلت مسابقة ملكة جمال العالم، وتوجت باللقب، لتصبح الهندية الخامسة التى تفوز بالمسابقة.

قطة بوليود

بسبب نجاحات بريانكا، التي قدمت خلالها العديد من الأفلام بجوار كبار النجوم، كما أنها استطاعت اختراق عالم هوليوود، وقدمت مسلسل كوانتيكو و فيلم بايواتش، مما جعلها من الفنانات الأعلى أجرًا، وأطلقت عليها الصحافة الهندية لقب "قطة بوليوود" تيمنا بنجمة هوليوود الشهيرة إليزابيث تايلور.

تكتب مقالات

تكتب بريانكا عمود رأس باسم "عمود بريانكا تشوبرا" في صحيفة هندوستان تايمز عام 2009، ثم بدأت في كتابة مقالات بصحيفة تايمز أوف والتي تتحدث خلالها عن معاناة المرأة بسبب الختان، وزاوج الأطفال، تحت عنوان "لا امرأة في مومباي تشعر بالأمان بعد الآن".

أعمال خيرية

تقدم تشوبرا أعمال خيرية للمرأة والطفل، فهي تعمل في منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" كما أنها سفيرة للنوايا الحسنة، ولمبادرات دعم البيئة.

زواج بريانكا

كانت للنجمة العالمية عدة علاقات عاطفية بزملائها، مثل أكشاي كومار، وشاهيد كابور، وهناك بعض الشائعات، التي تؤكد أن شاروخان تقدم للزواج منها لكنها رفضت.

في عام 2018 بدأت بمواعدة المغني وكاتب الأغاني والممثل الأمريكي نيك جوناس، رغم فارق السن بينهما، الذي يبلغ 10 أعوام، فعمر جوناس لا يتعدي الـ 26 ، بينما شوبرا تبلغ 37 عاما.

ومع ذلك تمت خطوبتهما في أغسطس 2018، وسط ضجة إعلامية كبيرة، وفي ديسمبر من نفس العام، تزوج الثنائي بالتقاليد الهندوسية والمسيحية، واستمرت الطقوس الهندية 5 أيام شملت وضع الحنة والرقص، ثم الاحتفال المسيحي الذي ارتدت خلاله شوبرا فستانا أبيض، وطرحة طولها 23 مترا.