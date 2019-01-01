بعد الجدل الكبير لفيديو "بساط الريح".. الشركة ترد

قدمت الشركة المشغلة للعبة "بساط الريح" في السعودية، اعتذارا في بيان عما سببه مقطع فيديو، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي باسم "تلفريك الطائف"، من رعب وذعر، وفقا لما نشرته "روسيا اليوم"

ونشرت الشركة بيانا علي صفحتها في "تويتر"، توضح حقيقة ما حدث، مؤكدة أنه "لا توجد خطورة على الشخص المستخدم في حال توقف بساط الريح، ولا يعتبر ذلك حالة طارئة، حيث أن الموقف محتمل ودرجة الأمان عالية، وأحيانا كثيرة يكون التوقف جزءا من الإثارة".

ولفتت إلى أنها تتعامل مع أي حالة توقف بسحب الشخص من قبل مشرف التشغيل إلى المنصة.

وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسط جدل كبير، يظهر فتاة معلقة على حبل في السماء، فيما توقف بعض المارة لمراقبة المشهد، إذ اتضح لاحقا أن الفتاة كانت تمارس لعبة "بساط الريح"، ويبدو أن اللعبة توقفت بها في لحظة ما.