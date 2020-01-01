تعرف على مواصفات هاتف Huawei Honor 20 Pro

04:43 م | الأربعاء 14 أغسطس 2019
Honor 20 Pro

Honor 20 Pro

كتب: الوطن

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طرحت شركة "هواوي" مؤخرا هاتف Honor 20 Pro، المفترض أن يكون واحدا من أكثر الأجهزة الذكية رواجا في العالم.

وومن مواصفات الهاتف أو ما يميزه هو كاميرته الأساسية التي جاءت ثلاثية العدسة بدقة (48+16+8) ميجابيكسل، وزودت بخاصية التقريب والتثبيت الأوتوماتيكي للصورة، وفقا لموقع "روسيا اليوم".

وصنفت كاميرا هاتف Honor 20 Pro من بين أفضل كاميرات الهواتف في الأسواق، وكاميرته الأمامية التي جاءت بدقة 32 ميجا بيكسل، وحصلت على خاصية التعرف على الوجوه.

ويحتوي الهاتف على معالج HiSilicon Kirin 980 ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 8 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية 256 جيجابايت، قابلة للتوسيع.

كما يضم بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، و معالج رسوميات ARM Mali-G76 MP10، وشاشة بمقاس 6.26 بوصة، ودقة عرض (2340/1080) بيكسل، وأبعاد "19.5:9".

 

ويمتلك هاتف Honor 20 Pro منفذين لبطاقات الاتصال، وأنظمة GLONASS وgps  وGalileo لتحديد المواقع، ومنفذ USB Type-C، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.

ولدى الهاتف القدرة على التعامل مع شبكات Wi-Fi 802 وBluetooth 5.0، بالإضافة إلى بوصلة وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وهيكل مقاوم للماء والغبار بأبعاد (154/74/8.44) ملم.

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