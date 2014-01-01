بين مزحة كلوب ومدح لامبارد.."فرابار" أول حكم أنثي تقود السوبر الأوروبي

في التاسعة مساء اليوم، سيشهد ملعب "فودافون أرينا" معقل نادي بشكتاش التركي، العديد من الأحداث التي تقع لأول مرة أبرزها لقاء ناديين إنجليزيين من بلد واحد وهما "ليفربول" و"تشيسلي"، فضلا عن ما سيكتبه التاريخ عن إدارة طاقم تحكيم نسائي لكأس السوبر الأوروبي.

الفرنسية ستيفاني فرابار، هي أول حكمة تتولى قيادة مباراة ذكور قوية بين الناديين "ليفربول"و "تشيسلي"، بحسب ما أعلنه الاتحاد الأوروبي مطلع الشهر الجاري، وذلك بمساعدة حكمتين، هما مانويلا نيكولوسي والأيرلندية ميشيل أونيل.

وقبل انطلاق تلك المبارة الهامة، أكدت الفرنسية ستيفاني فرابار التي ستدخل التاريخ، الأربعاء، أنها لا تشعر بأي خوف، مضيفة أنها لا تهاب المواقف الصعبة، قائلة: "علينا أن نطور أنفسنا (كنساء) من النواحي البدنية، الفنية والتكتيكية لكي نكون على نفس المستوى من الرجال"، وفقا لـ"سكاي نيوز".

وكشفت فرابار، أن المهمات الكبرى التي أوكلت إليها غيرت حياتها، موضحة: "أصبحت أكثر شهرة في جميع أنحاء العالم"، مشددة أن قيادة مباراة للرجال لا تختلف عن مباراة للسيدات.

كان قرار تعيين "فرابار"، يرجع إلى روبرتو روسيتي، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الإيطالي، بعدما تابعها في كأس العالم للسيدات، آملا أن تلهم الآلاف من الحكام الشابات في جميع أنحاء العالم.

وبعد الإعلان عن المدربة، رحب مدرب تشيلسي فرانك لامبارد بالفكرة، معبرا "إنه نبأ عظيم. أنا مسرور للغاية لأننا سنكون جزءا من هذه اللحظة التاريخية التي كان يجب أن تحصل منذ زمن طويل".

ومن ناحية مدرب ليفربول، أثنى يورجن كلوب، على تعيين فرابار لقيادة المباراة، واصفا الأمر باللحظة التاريخية، معبرا عن رأيه: "أخيرا حان الوقت، أنا سعيد بأن أشكل جزءا من هذه اللحظة التاريخية، إنه قرار ذكي ومهم جدا للعبة، ستكون المرة الأولى وأتمنى ألا تكون الأخيرة".

ومازح "كلوب" المدربة "فرابار"، قائلا: "أنا متأكد من أننا سنحاول ألا نصعب الأمور على طاقم التحكيم وسأظهر بأفضل سلوك ممكن وإلا ستغضب أمي".

ولن تكون مباراة إسطنبول التي ستجمع بين ليفربول، بطل دوري الأبطال، وتشلسي، بطل الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، الأولى لفرابار على صعيد مسابقات الرجال، إذ حظيت في 2014 بشرف أن تكون أول امرأة تقود مباريات الدوري الفرنسي للدرجة الثانية، ورُفعت الموسم الحالي الى الدرجة الأولى.