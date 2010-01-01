شاب يشتري تذكرة بـ 2 يورو فربح 234 مليون دولار

01:39 م | الأربعاء 14 أغسطس 2019
ايطالي يفوز بأكبر جائزة يانصيب

ايطالي يفوز بأكبر جائزة يانصيب

كتب: الوطن

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فاز إيطالي بجائزة "يانصيب" تعتبر الأغلى في البلاد، وقيمتها 209 ملايين يورو أو ما يعادل 234 مليون دولار، وفقا لما أعلنه منظمو سحب "سوبرينالوتو".

ونجح الفائز الذي أشترى التذكرة بـ 2 يورو، في اختيار 6 أرقام عشوائية ما بين 1 إلى 90، وهو أمر لم ينجح فيه أحد منذ أكثر من عام، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز".

لكن التذكرة العشوائية حملت الأرقام الصحيحة، وتم اختيارها من آلة يانصيب موجودة في حانة.

وأصبحت تلك الجائزة هي أكبر جائزة في سحب يانصيب سوبرينالوتو، بعدما بلغ أكبر جائزة 177 مليون يورو، وكان الفائز بها في أكتوبر 2010.

وفي ولاية كارولاينا الجنوبية في الولايات المتحدة، فاز شخص واحد فقط بالجائزة الكبرى البالغة قيمتها 1.537 مليار دولار في سحب "ميجا ميليين" في البلاد في أكتوبر 2018.

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