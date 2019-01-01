العثور على بقايا بطريق عملاق عاش قبل 66 مليون عام

اكتشاف بقايا بطريق
اكتشف علماء بقايا متحجرة لبطريق ضخم، تقريبا بحجم إنسان وذلك في ساوث آيلاند في نيوزيلندا.
ويبلغ طول هذا الطائر البحري "العملاق" 1.6 متر ويزن 80 كيلوجراما، أي أثقل أربع مرات من البطريق الحديث وأطول بـ 40 سنتيمتراً منه، وفقا لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.
وأطلق الباحثون على الطائر العملاق اسم "كروسفاليا وايبارنسيز"، الذي كان يصطاد قبالة ساحل نيوزيلندا في العصر الباليوسينيقبل 66-56 مليون سنة.
وتم العثور على عظام ساق ترجع إلى هذا الطائر العملاق العام الماضي، صائد متحجرات هاوٍ.
وأكد العلماء أن هذا البطريق من الأنواع الجديدة المكتشفة، في البحث المنشور هذا الأسبوع في المجلة الأسترالية لعلم المتحجرات.
فيما ذكرت الباحثة في متحف كانتربري فانيسا دي بييتري إنه البطريق العملاق الثاني من العصر الباليوسيني الذي يعثر عليه في المنطقة.
وأوضحت أن هذا الاكتشاف يعزز نظريتهم عن أن طيور البطريق كانت أكبر حجماً في وقت مبكر من تطورها.
ويرى العلماء أن البطاريق الضخمة انقرضت بسبب ظهور حيوانات مفترسة بحرية كبيرة أخرى مثل الفقمة والحيتان المسننة.
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