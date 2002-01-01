أخرها المايوه ودفاعها عن أحمد عز.. أزمات في حياة منة فضالي

تعددت مواقف منة فضالي التي تثير فيها الجدل بداية من ظهورها في عيد ميلادها منذ سنوات بشكل مثير في ملابسها وعلاقتها مع الفنانين، وصولا لنشرها صورة لها بالمايوه أمس، تسببت في ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسرعان ما حذفت فضالي صورتها على "إنستجرام" بعد الضجة الكبيرة حيث نالت هجوم من التعليقات السلبية، بسبب أن المايوه التي ترتديه يكشف جسدها بشكل كبير.

ولم تكن هذه هي المرة الوحيدة التي تتعرض فيها فضالي لهجوم كبير من المتابعين سواء بسبب أدوارها الجريئة أو صورها أو رأيها.

وفيما يلي مواقف مثيرة وأزمات في حياة الفنانة منة فضالي

دفاعها عن أحمد عز

تعرضت لهجوم كثير بسبب دفاعها عن الفنان أحمد عز في قضية النسب مع زينة، قائلة في أحد لقاءاتها التلفزيونية "حبيبي وصاحبي وحقه عليا أقف جنبه حتى لو كان غلطان لأن أنا عارفاه كويس وواثقة فيه ومش عيب إني أقف جنبه ولو معملتش ده يبقى أنا ندلة"، وفقا لقولها في برنامج "بوضوح" لعمرو الليثي، موضحة أن عز مظلوم وأقسم أكثر من مرة أنه لم يفعل ذلك: "طبيعي إني أقول كده وحقي إني أقف مع صديق ليا وصدقته".

علاقتها بالفنان محمد فؤاد

تأثرت علاقتها بالفنان محمد فؤاد منذ إقامة عيد ميلادها في عام 2011، بعد انتشار صور غير لائقة من داخل الاحتفال أثارت ضجة كبيرة، ورغم اعتذارها على ما حدث إلا أنها تفاجأت من رد فعل فؤاد عندما صرح بأنه ندم على حضور عيد الميلاد، قائلة في لقاءها مع بسمة وهبة في برنامج "شيخ الحارة": "لما هو ندمان قعد ليه وكمل الحفلة للآخر".

تعرضها للضرب

أثارت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعرضها لهجوم في عام 2013 من بلطجية قاموا بسرقة سيارتها وهواتفها المحمولة بينما انتشر أنها تجردت من ملابسها وتم اغتصابها إلا أنها نفت هذه الأنباء، موضحة في برنامج "شيخ الحارة" مع بسمة وهبة: "يا نهار أسود، محصلش كده ده أنا انضربت علقة موت لكن محصليش كده".

وشاركت منة فضالي، في العديد الأعمال الفنية حيث قدمت العديد من المسلسلات أبرزهم "ناس في كفر عسكر، آخر المشوار، عفاريت السيالة، الليل وآخره، يا ورد مين يشتريك، أحلام هند الخشاب والملك فاروق" أما أبرز الأفلام التي شاركت فيها "الشبح، تحت الترابيزة، مفيش فايدة، والباشا تلميذ".

تخرجت "منة" التي ولدت في 4 سبتمبر 1983 في كلية السياحة والفنادق رغم شغفها للفن منذ صغرها إلا أنها بدأت مشوارها الفني عام 2002 بظهورها في دور بمسلسل "أين قلبي" بطولة يسرا، من خلال والدتها التي قدمتها للمخرج مجدي أبو عميرة كونها في هذا المجال الفني حيث كانت تعمل مساعد مخرج.