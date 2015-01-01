فيس بوك تعترف بالتجسس على المستخدمين

انتشرت وقائع عديدة مؤخرا، تتعلق بانتهاك الخصوصية لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وآخرها ما كشفت عنه وكالة "بلومبرج" الإخبارية باعتراف شركة "فيس بوك" التي تمتلك أكبر منصة للتواصل الاجتماعي في العالم، بأنّها وظّفت مئات المتعاقدين للاستماع إلى المقاطع الصوتية التي يتبادلها المستخدمون عبر تطبيق "ماسنجر" التابع لـ"فيس بوك"، حسب ما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية".

وإذا كان الهدف من الخطوة التأكد من أنّ الرسائل تنقل إلى المتلقين بشكل صحيح، فإنّ ذلك لا يعفي الشركة من المسؤولية الأخلاقية الناجمة عن تنصتها على رسائل يفترض أن تكون سرية، وفقا لخبراء الأمن المعلوماتي.

وحسب "بلومبرج"، أكد مصدر من "فيس بوك" أنّ الشركة توقفت عن هذه الممارسة قبل أسبوع، بينما قال بيان "فيس بوك" الذي نقلته الوكالة: "تماما مثل أبل وجوجل، أوقفنا المراجعة البشرية للصوت قبل أكثر من أسبوع".

وذكرت "بلومبرج" أنّ المتعاقدين الذين يعملون في المشروع أبدوا انزعاجهم من الاستماع إلى الدردشات الخاصة، التي لم يتم الكشف عن هويات أصحابها، بسبب تضمنها محتوى بذيء أحيانا.

وأضافت الوكالة أنّ المتعاقدين لم يتم إبلاغهم بالسبب وراء قيامهم بعمليات نسخ الدردشات.

ورغم أن الخاصية التي بدأت في العام 2015 تتيح للمستخدمين إلغاء تفعيلها، فإنّ موافقة طرف واحد على الاستماع إلى المقاطع الصوتية كاف لمنح الضوء الأخضر لـ"فيس بوك" من أجل التنصت على هذه المقاطع، حتى دون موافقة الطرف الآخر في المحادثة.

وكانت "فيس بوك" في قلب عاصفة اتهامات بانتهاك خصوصية عشرات الملايين من المستخدمين خلال الآونة الأخيرة، ولعل أبرز الوقائع نقل الشركة بيانات خاصة بالعملاء إلى مجموعة استشارات سياسية، بهدف التأثير على الانتخابات الأمريكية عام 2016.