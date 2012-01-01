10 نصائح طبية لتناول اللحوم في عيد الأضحى بطريقة صحيحة

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك من نهايته، يتناوب العديد من الأشخاص على أكل اللحوم بكميات كبيرة، الأمر الذي يؤثر على صحتهم بشكل سلبي، بل تعرضهم أيضًا لبعض الأمراض، وهناك بعض النصائح التي لا بد من اتباعها لتناول اللحوم بطريقة صحيحة.

وقدم الدكتور عمرو عادل، أخصائي العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية في أحد المراكز بمدينة الغردقة، من خلال حديثه لـ"الوطن"، 10 نصائح طبية لتناول اللحوم بطريقة صحيحة كالتالي:

1- الابتعاد عن تناول اللحوم في وجبة الإفطار.

2- توزيع اللحوم على أكثر من وجبة، كتقسيمها على 4 أو 5 مرات في اليوم، بدلاً من تناولها في وجبة أو وجبتين.

3- وجود وجبات تحتوي على البروتين بديلة للحوم، كتناول البقوليات، إلى جانب تناول الأسماك.

4- يجب إزالة الدهون من اللحوم قبل الطهي، وذلك للتقليل من نسبة زيادة الدهون في الدم.

5- الابتعاد عن اللحوم المشوية، لأن تعرِّض اللحوم للنار لفترة طويلة، ما يزيد من نسبة الإصابة ببعض الأمراض، لذلك يجب طهي اللحوم بشكل جزئي قبل شويها.

6- الإكثار من أكل الخضراوات، حيث تساعد على حرق الدهون بشكل كبير.

7- عصر الليمون على اللحوم قبل الطهي، لتكون صحية بشكل أكبر.

8- التقليل من أكل اللحوم التي تطهى في السمن أو الزيت، تجنبًا لزيادة نسبة الدهون في الجسم.

9- إضافة البقدونس إلى اللحوم قبل تناولها، حيث يساعد البقدونس على امتصاص الدهون من اللحوم.

10- تناول الشاي الأخضر أو النعناع عقب الانتهاء من أكل اللحوم لامتصاص الدهون، والابتعاد تمامًا عن المشروبات الغازية.