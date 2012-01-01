قريبا.. فيس بوك يطلق خاصية "الوضع المظلم"

يعمل موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيس بوك" على إضافة خاصية "الوضع المظلم" لتطبيقه على الأجهزة المحمولة، كبديل للتصميم الأبيض الحالي.

وتابعت الباحثة جين مانشون وونج، التي تهتم بالبحث عن ميزات جديدة في التطبيقات الاجتماعية، تطبيق فيس بوك الجديد من أندرويد، واكتشفت أن المطورين يعملون على إضافة "الوضع المظلم"، بحسب موقع "tech radar" التقني.

ومن الواضح أن مخطط "الوضع المظلم" لا يزال قيد العمل، وتظهر اكتشافات وونج أن فيس بوك يحاول تخطي بعض المشكلات التي ظهرت في الخاصية لدى التطبيقات الأخرى، بما في ذلك النص الغامق الذي لا يمكن قراءته أثناء تفعيل "الوضع المظلم".

وتأخر "فيس بوك" في إطلاق خاصية "الوضع المظلم" ليس بالأمر السيئ بالضرورة، فكلما انتظر الموقع الشهير، سيتمكن من التعلم من تجارب المطورين الذين أسرعوا في إنشاء الوضع المظلم لتطبيقاتهم.