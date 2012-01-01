ينتمي إلى ساحر قديم.. كنز دفين في مدينة رومانية قديمة يدهش العلماء

11:45 م | الثلاثاء 13 أغسطس 2019
كنز "بومبي"

كنز "بومبي"

كتب: الوطن

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وجد علماء الآثار في إيطاليا كنزا غريبا مدفونا، ينتمي إلى طقوس رومانية قديمة، في مدينة بومبي المدمرة، التي كانت على عهد نيرون، الحاكم الروماني الذي قيل إنه أحرق روما لكي يغني، وتقع بالقرب من مدينة نابولي.

الكنز عبارة عن صندوق، عثروا فيه على مجموعة من الحلي المصنوعة من الكريستال والعظام، بحسبما ذكر موقع "روسيا اليوم".

ويتوقع علماء الآثار أنه يمكن أن يكون بعض من الحلي التي عثروا عليها استُخدمت في طقوس غريبة وغير مألوفة.

وبومبي، التي تقع بالقرب من نابولي الحديثة، دمرها ثوران بركاني في عام 79 ميلادي، ويسعى علماء الآثار إلى التنقيب عن تاريخها المفقود منذ ذلك الحين، لإلقاء الضوء على الحياة قبل الدمار المروع في المدينة.

ويظن فريق العلماء الذي وجد الكنز أنه ينتمي إلى ساحر روماني قديم، ويضم أحجارا مصنوعة من العنبر ومجموعة غريبة من المقتنيات الأثرية، يُقال إنها استُخدمت في طقوس معينة.

وذكر مدير الوقع الآثري ماسيمو أوسانا، أن الحلي أو القلادات استُغلت في طقوس غير مألوفة على الأغلب، مثل البحث عن الحظ السعيد للولادة أو الحمل.

وأضاف خلال حواره مع ANSA، أنه تتضمن الأدلة الداعمة حقيقة أن الصندوق لم يكن يحتوي على الذهب، الذي تزين به الأثرياء في بومبي آنذاك.

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