ثاني أضخم سمكة بالعالم.. معلومات عن القرش الحوتي الذي ظهر في الغردقة

ظهر قرش بحري ضخم، يُدعى القرش الحوتي في إحدى الجزر شمال مدينة الغردقة، اليوم الثلاثاء، إذ رصد السمكة العملاقة الملقبة بـ"العملاق اللطيف" عدد من أعضاء جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة بالبحر الأحمر.

ويُعد ظهور القرش الحوتي في هذه المناطق من الأحداث الفريدة نظرا لنظافة البيئة البحرية.

وقام مجموعة من السائحين بمداعبته والسباحة معه وسط فرحة غامرة بظهور القرش الحوتي اللطيف "صديق الإنسان".

صور.. القرش الحوتي يقضي العيد مع السائحين في الغردقة

وفي السطور التالية، نستعرض أبرز المعلومات عن "القرش الحوتي" الذي ظهر اليوم في الغردقة، بحسب موقع "national geographic".

يصل طوله إلى 12.192 مترا أو أكثر.

الوجبة المفضلة لديه هي العوالق والأسماك الموجودة حولها.

ثاني أكبر الأسماك في العالم.

يمتاز برأسه المسطح وأنفه غير الحاد.

ظهره وجوانبه تتدرج ألوانهما من الرمادي إلى البني مع وجود بقع بيضاء بين خطوط رأسية وأفقية شاحبة، وبطنه أبيض.

يعيش في البحار الاستوائية.

يهاجر كل ربيع إلى الجرف القاري للساحل الغربي الأوسط لأستراليا.

سهل الانقياد ويسمح أحيانًا للسباحين بأن يركبوه.

مدرج حاليًا ضمن الأنواع المعرضة للانقراض.

مثل بصمات الأصابع البشرية، يمتلك القرش الحوتي نمطًا فريدًا من البقع التي تميز كل فرد فيه.