فيديو.. ثقب أسود وسط مجرة درب التبانة ينشط فجأة

رصد العلماء في مرصد "كيك"، الموجود على قمة ماونا كيا في هاواي، انفجارا قويا بالقرب من الثقب الأسود الهائل "Sgr A*" في مركز مجرة درب التبانة.

وأشار عالم الفلك فيل بلايت، إلى احتمالية أن يدمر هذا الانفجار، الذي حدث في نهاية مايو الماضي، نجما أو يمتص كمية كبيرة من المادة، بحسب موقع "سبوتنيك" الروسي.

وقال عالم الفلك، توان دو، من جامعة كاليفورنيا الأمريكية: "لدينا فرضيتان، أولهما أنه استطاع الثقب الأسود (Sgr A*) أن يمتص النجم (S0-2) الذي اقترب منه في مايو من العام الماضي".

وأضاف توان دو أن الفرضية الثانية لا تستبعد احتمال وصول الثقب الأسود إلى جزء من السحابة الغازية "G2" والتي اقتربت منه لمسافة خطيرة قبل 5 سنوات.

جدير بالذكر أن هناك ثقبا أسود غير طبيعي يعيش في مركز مجرة درب التبانة، وهو أثقل بـ4 ملايين مرة من الشمس، ويتواجد على بعد 26 ألف سنة ضوئية من الأرض.

ويوجد حول هذا الثقب الأسود العشرات من النجوم وكثير من غيوم الغاز الكبيرة التي تقترب بشكل دوري إلى مسافة خطيرة من الثقب.

على عكس العديد من الثقوب السوداء الضخمة، كان "Sgr A*" في حالة سبات ولا تظهر أي حالات نشاط له، وهذا ما أثار اهتمام الباحثين.

Here's a timelapse of images over 2.5 hr from May from @keckobservatory of the supermassive black hole Sgr A*. The black hole is always variable, but this was the brightest we've seen in the infrared so far. It was probably even brighter before we started observing that night! pic.twitter.com/MwXioZ7twV