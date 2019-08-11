فيديو.. ثقب أسود وسط مجرة درب التبانة ينشط فجأة

09:41 م | الثلاثاء 13 أغسطس 2019
أول صورة لثقب أسود في التاريخ

أول صورة لثقب أسود في التاريخ

كتب: الوطن

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رصد العلماء في مرصد "كيك"، الموجود على قمة ماونا كيا في هاواي، انفجارا قويا بالقرب من الثقب الأسود الهائل "Sgr A*" في مركز مجرة درب التبانة.

وأشار عالم الفلك فيل بلايت، إلى احتمالية أن يدمر هذا الانفجار، الذي حدث في نهاية مايو الماضي، نجما أو يمتص كمية كبيرة من المادة، بحسب موقع "سبوتنيك" الروسي.

وقال عالم الفلك، توان دو، من جامعة كاليفورنيا الأمريكية: "لدينا فرضيتان، أولهما أنه استطاع الثقب الأسود (Sgr A*) أن يمتص النجم (S0-2) الذي اقترب منه في مايو من العام الماضي".

وأضاف توان دو أن الفرضية الثانية لا تستبعد احتمال وصول الثقب الأسود إلى جزء من السحابة الغازية "G2" والتي اقتربت منه لمسافة خطيرة قبل 5 سنوات.

جدير بالذكر أن هناك ثقبا أسود غير طبيعي يعيش في مركز مجرة درب التبانة، وهو أثقل بـ4 ملايين مرة من الشمس، ويتواجد على بعد 26 ألف سنة ضوئية من الأرض.

ويوجد حول هذا الثقب الأسود العشرات من النجوم وكثير من غيوم الغاز الكبيرة التي تقترب بشكل دوري إلى مسافة خطيرة من الثقب.

على عكس العديد من الثقوب السوداء الضخمة، كان "Sgr A*" في حالة سبات ولا تظهر أي حالات نشاط له، وهذا ما أثار اهتمام الباحثين.

كان من المتوقع أن يستيقظ "Sgr A*" بعد أن يمتص نجم أو سحابة غازية، ما كان سيمنح العلماء فرصة لدراسته بشكل تفصيلي أكثر من ناحية الانبعاثات وكيفية امتصاصه للمادة.

لسوء الحظ لم تسر الأمور على هوى الفلكيين، إذ وجدت الملاحظات أن أول اقتراب للثقب الأسود مع النجم والسحابة الغازية لم ينتهِ بأي شيء، أي أن الثقب الأسود لم يمتص أي جزء من المادة، كما لم يتم تسجيل أي انفجار.

ولكن تغير الوضع بشكل كبير خلال شهر مايو الماضي، إذ ذكر العالم فيل بلايت أنه سجل تغييرات كبيرة وسريعة للغاية في قوة توهج الأشعة تحت الحمراء للثقب الأسود، إذ ارتفع سطوعها، في بعض الحالات، إلى أكثر من 75 ضعفا عن الطبيعي، ثم انخفضت بسرعة كبيرة.

وتابع بلايت أن معظم الحرارة والضوء المنبعث من الثقب الأسود تمتص عبر طبقة سميكة من الغبار والغاز تحيط بمركز المجرة، لذلك فإن هذه التحولات والتغييرات الحادة في سلوك الثقب، يمكن أن تكون إشارة لاستيقاظه.

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