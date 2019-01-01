لم تقع جريمة منذ 20 سنة.. قرية رومانية بلا سرقات

"المدينة الفاضلة".. أحد أحلام الفيلسوف المشهور "أفلاطون" وهي مدينة تمنى أن يحكمها الفلاسفة ليصبح فيها كل شيء مثاليا، وتعد مكانا خياليا، ولكن يبدو أنها صارت واقعا.

تستحق قرية آيبنثال التي تقع غربي رومانيا، لقب "المدينة الفاضلة، فغير أنها مكان يمتاز بطبيعته الساحرة، تشتهر بسمعتها بأنها بلا سرقات، بحسب موقع "سبوتنيك" الروسي.

لا تحتوي آيبنثال على مركز للشرطة، لأنه بلا فائدة، فأهل القرية مسالمون ويحترم بعضهم بعضا، ومعدل الجريمة هناك دون المتوسط.

يقول كاهن آيبنثال "لا توجد سرقات في قريتنا، لدي العديد من الأشياء الثمينة في مرآب سيارتي، وأتركه مفتوحا طوال الوقت، ولم تتم سرقة أي شيء من قبل، وأنا منذ 13 عاما كاهنًا هنا، لم أسمع خلالها مطلقا بأي سرقة".

لم تشهد القرية واقعة سرقة منذ 20 عاما، فهناك على كل بيت يوجد حقيبة معلقة بها أموال، ولكن لا أحد يفكر في سرقتها.

ومن الدلائل العدية على ثقافة الاحترام المتبادل في هذه القرية، طريقة شراء الخبز في آيبنثال.

انتشر في آيبنثال أن يترك الناس حقائب بها أموال معلقة على مصابيح الشوارع أو على الأسوار، إلى أن يصل رجل يوصل الخبز ويتوقف ليأخذ المال مقابل الخبز ويترك العدد المطلوب من الأرغفة وما تبقى في الحقائب من مال.

وذكر أحد سكان القرية أن سيارة توصيل الخبز تتواجد في آيبنثال كل يومين، وهناك خياران، إما وضع المبلغ المطلوب لشراء العدد الذي يريده من الأرغفة، في الحقيبة، أو يترك أكثر من المبلغ المطلوب مرفقا بملاحظة بعدد الأرغفة التي يريدها والسائق يترك الباقي.

وأضاف: "لم نواجه أية مشكلات على الإطلاق، ولم أسمع أبدًا بسرقة مال أو خبز".

وبدأ أمر ترك الأموال على أعمدة الإنارة بعد إغلاق المخبز الوحيد في القرية في أوائل التسعينيات، لذا اضطر الأهالي إلى انتظار الخبز من قرية أخرى تبعد عن قريتهم 20 كيلومترا، كل يومين.

أما فكرة وضع النقود في الشارع وكتابة ملاحظة لتنبيه موزع الخبز، فكانت لأحد سكان القرية، معتمدا على أنهم لن يسرقوا من بعضهم البعض، وفي حالة قدوم أي شخص من خارج القرية بنية السرقة لن يجد مبالغ طائلة.