فيديو.. جزار مصري في الكويت يشبه محمد صلاح "فولة واتقسمت نصين"

08:28 م | الثلاثاء 13 أغسطس 2019
جزار شبيه صلاح يظهر في الكويت

جزار شبيه صلاح يظهر في الكويت

كتب: حسن شحاتة

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أشعل الدولي المصري محمد صلاح، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار فيديو مثير لجزار بالكويت يُشبه صلاح، خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

جزار شبيه صلاح يظهر في الكويت

في دولة الكويت ظهر شبيه آخر لمحمد صلاح، في عيد الأضحى المبارك، حيث يعمل جزارا، وأشعل مواقع التواصل الاجتماعي سريعًا، حيث نشر حساب على "تويتر" يحمل اسم "عمور" فيديو للجزار الكويتي معلقًا عليه "محمد صلاح في مسلخ اليوم"، كما علق حساب آخر لشخص يدعى محمد: "يا أخي ارجع ليفربول وراك السوبر الأوروبي".

 

كما نشر أيضًا أحد نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو للجزار وعلق عليه "محمد صلاح شفته اليوم في المسلخ"، وأضاف حساب آخر يدعى "الوضحى": "شبيه محمد صلاح جزار في الكويت".

 

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن الجزار شبيه محمد صلاح هو مصري الجنسية، ويدعى محمد إبراهيم.

 ولم تكن هذه الواقعة الأولى لظهور شبيه لمحمد صلاح، ونرصد لكم في السطور التالية أبرز الأشخاص الذين يشبهون صلاح كالتالي:

لاعب عراقي

خطف العراقي حسين علي، لاعب رديف نادي الزوراء، الأضواء في العراق في الموسم الماضي بسبب الشبه الكبير بينه وبين الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، وأطلق عليه لقب محمد صلاح، ويحرص بعض المشجعين على التقاط الصور معه خاصة في ظل ارتدائه لتيشيرت ليفربول.

 

مشجع في إنجلترا

وفي بداية العام الحالي، أثار لوفرين مدافع ليفربول ضجة كبيرة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بعدما نشر فيديو لمشجع في مدينة ساوثهامبتون الإنجليزية، وهو يسير بجانب دراجته، وكان مشجع ليفربول يشبه محمد صلاح كثيرًا، حيث علق لوفرين على الفيديو قائلاً: "صلاح أراد قضاء بعض الوقت مع نفسه، بعد مباراة ساوثهامبتون، لذلك أخذ دراجته وتجول في شوارع المدينة".

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