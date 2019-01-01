"بمبي وأزرق وأسود".. كافيه يقدم "كابتشينو ملون": "وبنرسم على المج كمان"

06:46 م | الثلاثاء 13 أغسطس 2019
كابتشينو ملون

كابتشينو ملون

كتب: منة العشماوي

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تعددت أنواع وطرق تقديم القهوة في الكافيهات، حيث يتنافس الملاك على صنع أشياء تجذب الزبائن وغير مألوفة إلى حد كبير، الأمر الذي جعل أصحاب كافيه في المنصورة يفكرون خارج الصندوق وينفذون شكلا جديدا من الكابتشينو.

"الكابتشينو الملون".. ليس كالمعتاد عليه مؤخرا من تلوين "الوش أو الرغوة" أو الرسم عليها بألوان متعددة ولكن أصحاب هذا الكافيه قرروا تلوين المشروب نفسه بمختلف الألوان: "لاحظنا معظم زبائنا مدمنين كابتشينو وأكتر الطلبات اللي بتجلنا يوميا الكابتشينو قولنا نتميز بحاجة مختلفة"، بحسب رحاب أنور، إحدى أصحاب الكافيه لـ"الوطن".

وبين اللون "الأزرق والأسود والبمبي والموف".. تعددت الألوان التي تقدمها رحاب وأشقاؤها وزوجة أخيها، وجاءت الفكرة وفقا لقولها عندما رأتها في كافيه خارج مصر، وحظت على إعجابها بشكل كبير، الأمر الذي جعلهم يبحثون عن طريقة عملها على الإنترنت: "دينا مرات أخويا هي اللي نفذته وتفننت فيه وبترسم على المج كمان".

وقرر أصحاب الكافيه تجربة الأمر في البداية قبل عرضه في قائمة المشروبات من خلال تقديمه للزبائن وتذوقه وإخبارهم برأيهم فيه قائلة رحاب خريجة كلية الهندسة: "الناس انبسطت وعجبتها وعشان كده قررنا ننفذها وحقق إقبال كبير ونجاح، والزباين بقوا بيطلبوها بالاسم دلوقتي".

وعن أسعار الكابتشينو الملون، فيبلغ قيمته نحو 28 جنيها، ويقدم بمختلف النكهات حسب الطلب، سواء بالكراميل أو الفانيليا أو الشكولاتة، وأكدت رحاب أن الألوان لا تؤثر على مذاق الكابتشينو: "الألوان بشكل عام بتفرق في الحالة المزاجية للشخص".

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