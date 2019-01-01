احذر.. النوم لساعات طويلة نهارا إشارة مبكرة على الإصابة بالزهايمر

02:40 م | الثلاثاء 13 أغسطس 2019
النوم نهارا لساعات طويلة إشارة على الزهايمر

النوم نهارا لساعات طويلة إشارة على الزهايمر

كتب: (أ.ش.أ)

أخبار متعلقة

علماء هولنديون: أدوية ارتفاع الضغط قادرة على مساعدة مرضي "الزهايمر"

علماء هولنديون: أدوية ارتفاع الضغط قادرة على مساعدة مرضي "الزهايمر"

دراسة تتوصل إلى فحص بسيط يمكنه رصد مرض الزهايمر

دراسة تتوصل إلى فحص بسيط يمكنه رصد مرض الزهايمر

التهابات اللثة.. هل تسبب مرض "الزهايمر"؟

التهابات اللثة.. هل تسبب مرض "الزهايمر"؟

فحص جديد للدم يكتشف "الزهايمر" قبل 20 عاما من حدوثه

فحص جديد للدم يكتشف "الزهايمر" قبل 20 عاما من حدوثه

أظهر بحث جديد أن النوم لساعات طويلة أثناء النهار قد يكون علامة تحذير مبكرة على الإصابة بمرض الزهايمر.

وقال الباحثون في كلية الطب جامعة نيويورك إن "مناطق الدماغ التي تبقيك مستيقظا أثناء النهار تالفة في المراحل المبكرة من مرض سرقة الذاكرة، وهذا هو السبب في أن المصابين بمرض الزهايمر قد ينامون لفترة طويلة قبل أن يبدأوا في الكفاح من نسيان الأشياء ليس ذلك فحسب، فقد وجد العلماء أيضا أن الأضرار التي لحقت بمناطق المخ التي تشارك في الاستيقاظ النهاري نتجت عن بروتين يسمى "تاو".

وأشار الباحثون، إلى أن هذا يوفر مزيدا من الأدلة على أن "تاو" قد يلعب دورا أكبر في مرض الزهايمر مقارنة ببروتين الأميلويد الذي تمت دراسته على نطاق واسع، وأوضحت الأبحاث السابقة، أن الإفراط في القيلولة يرجع إلى قلة النوم الناتج عن الاضطرابات المرتبطة بمرض الزهايمر في مناطق المخ التي تعزز النوم أو أن مشاكل النوم نفسها تسهم في تطور مرض الزهايمر.

وقام الباحثون - في البحث الجديد - بتحليل أدمغة 13 من مرضى الزهايمر المتوفين وسبعة أشخاص بدون المرض، وخلص الباحثون، أن مرض الزهايمر يهاجم مناطق المخ المسؤولة عن اليقظة خلال النهار، وأن هذه المناطق هي من بين أولى المناطق التي تضررت من المرض، فيما أشارت  النتائج إلى أن القيلولة المفرطة خلال النهار يمكن أن تكون بمثابة النذير المبكر لمرض الزهايمر.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

فيديو.. لحظات رومانسية بين أحمد حسن وزينب في دبي: أول مرة حمام سباحة

فيديو.. لحظات رومانسية بين أحمد حسن وزينب في دبي: أول مرة حمام سباحة

فيديو جديد نشره أحمد حسن وزوجته زينب خلال رحلتهما إلى دبي
من استغلال ابنتهما إلى قبلة البسين.. 3 محطات تنهي مشوار أحمد حسن وزوجته

من استغلال ابنتهما إلى قبلة البسين.. 3 محطات تنهي مشوار أحمد حسن وزوجته

خلال الفترة الأخيرة، أثار "اليوتيوبرز" الشهيرين أحمد حسن وزوجته زينب، موجة من السخط والغضب بين عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
أغنى عائلة في العالم تربح 4 ملايين دولار كل ساعة

أغنى عائلة في العالم تربح 4 ملايين دولار كل ساعة

تعد عائلة والتون الأمريكية هي الأغنى في العالم حيث تحقق أرباحًا تبلغ 4 ملايين دولار كل ساعة
أحمد حسن يرد على ميلاد ابنته بعد 6 أشهر من الزواج: "اتجوزت زينب 3 مرات"

أحمد حسن يرد على ميلاد ابنته بعد 6 أشهر من الزواج: "اتجوزت زينب 3 مرات"

رد أحمد حسن على الإشاعات التي ترددت عن ولادة زينب بعد 6 أشهر من زواجهما في فيديو جديد بعد قرار اعتزالهما في أقل من يوم
البحر الميت يبلغ أدنى مستوى انخفاض في التاريخ.. والسبب إسرائيل

البحر الميت يبلغ أدنى مستوى انخفاض في التاريخ.. والسبب إسرائيل

خبراء يحذرون من خطورة انخفاض مستوى مياه البحر الميت إلى 34 مترا، دون مستوى سطح البحر، مسجلًا بذلك أدنى مستوياته في التاريخ