اكتشاف حجرة قبر عمرها 1200 سنة شمال الصين

02:31 م | الثلاثاء 13 أغسطس 2019
اكتشاف حجرة قبر عمرها 1200 سنة شمال الصين

اكتشاف حجرة قبر عمرها 1200 سنة شمال الصين

كتب: (أ.ش.أ)

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اكتشفت مقاطعة خبي شمالي الصين حجرة قبر يعود تاريخها إلى أكثر من 1200 سنة.

وقال رئيس مديرية حفظ التراث الثقافي بالمقاطعة "سوا لي شيا"، في تصريح اليوم الثلاثاء، إنه تم العثور على حجرة قبر مربعة الشكل في قرية تشنغدي بمحافظة لينتشنج في المقاطعة، موضحا أن علماء الآثار وجدوا 478 رمزا منقوشا على الحجرة، والتي وصفت حياة صاحب القبر "ليو شين هوي" الذي عاش في عهد أسرة تانج الإمبراطورية "618-907 ميلاديا".

وأضاف شيا، أن النقوش بالحجرة سجلت تاريخ عائلة صاحب القبر، وتوفر موادا مهمة لدراسة عادات الدفن في عهد أسرة تانج.

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