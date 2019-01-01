زوار ملاهي ديزني يرتدون أزياء متماثلة في توجه جديد

02:24 م | الثلاثاء 13 أغسطس 2019
ديزني

ديزني

كتب: (أ.ش.أ)

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إذا كنت من زوار مدن ديزني المنتشرة في أنحاء العالم، ستكتشف وجود مجموعات متزايدة من الرواد يرتدون ملابس متماثلة، في اتجاه جديد للموضة يعرف باسم "اوسوروى كود"، وذكرت صحيفة "صن" البريطانية، أن هذا التوجه بدأ في مدينة "ديزني طوكيو"، ومن الواضح أنه سيمتد لمدن ملاهي ديزني الأخرى في أنحاء العالم.

وقالت الصحيفة البريطانية، إن الرفقاء والعائلات والأصدقاء أصبحوا يرتدون ملابس متماثلة داخل ملاهي ديزني من الرأس حتى أخمص القدم، ولا يقتصر الأمر على "تي شيرت" أو سروال بل يمتد إلى الإكسسوارات وحقائب اليد أو الظهر،  فيما أوضح  بعض ممن انضموا لهذا التوجه، أنها تعكس التناغم بين الأصدقاء أو أفراد العائلة أو الرفقاء، كما تعكس مزاجا مرحا بين المقبلين عليها.

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