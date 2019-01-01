"أولد تاون رود" تحطم الأرقام القياسية لأفضل الأغنيات

تتجه أغنية "أولد تاون رود"، التي حققت نجاحًا في الفترة الأخيرة، للحصول على المركز الأول في قائمتين جديدتين لأفضل الأغنيات، وهي للمغني الأمريكي ليل ناس إكس، وفقا لـ"سكاي نيوز".

تعتبر الأغنية هي الأطول تواجدًا بالمركز الأول في تاريخ المائة أغنية، متغلبة على ماريا كاري و"ديسباسيتو"، وهي الآن في المركز رقم 1 لقائمة أغنيات "آر آند بي/ هيب هوب" وأغنيات الراب على الترتيب.

وتجاوزت "أولد تاون رود"، التي تتربع على المركز الأول في أسبوعها الـ19، الرقم القياسي لأغنية دريك "وان دانس" على قائمة أغنيات آر آند بي/ هيب هوب، التي استمرت 18 أسبوعًا في المركز الأول.

كما تتربع أغنية "ليل ناس إكس"، أيضا على المركز الأول في أسبوعها الـ19 لقائمة أفضل أغنيات الراب، متغلبة على أغنيات "هوت لاين بلينغ" لدريك، و"فانسي" لإيغي أزاليا، و"هوت بويز" لميسي إليوت.