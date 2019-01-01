"أولد تاون رود" تحطم الأرقام القياسية لأفضل الأغنيات

10:01 ص | الثلاثاء 13 أغسطس 2019
أغنية "أولد تاون رود"

أغنية "أولد تاون رود"

كتب: الوطن

أخبار متعلقة

"تيتو" يكسر العادات والتقاليد بالـ"هيب هوب": خليك متمرد

"تيتو" يكسر العادات والتقاليد بالـ"هيب هوب": خليك متمرد

فريق "Human’s" يقدم عرضا لحكايات "هيب هوب" بـArabs Got Talent

فريق "Human’s" يقدم عرضا لحكايات "هيب هوب" بـArabs Got Talent

بيوم اللغة العربية.. فرق تغنت بالفصحى وجمعت بين الإنشاد والـ"هيب هوب"

بيوم اللغة العربية.. فرق تغنت بالفصحى وجمعت بين الإنشاد والـ"هيب هوب"

حفيد مبارك مع مغني هيب هوب أمريكي بالساحل الشمالي

حفيد مبارك مع مغني هيب هوب أمريكي بالساحل الشمالي

تتجه أغنية "أولد تاون رود"، التي حققت نجاحًا في الفترة الأخيرة، للحصول على المركز الأول في قائمتين جديدتين لأفضل الأغنيات، وهي للمغني الأمريكي ليل ناس إكس، وفقا لـ"سكاي نيوز". 

تعتبر الأغنية هي الأطول تواجدًا بالمركز الأول في تاريخ المائة أغنية، متغلبة على ماريا كاري و"ديسباسيتو"، وهي الآن في المركز رقم 1 لقائمة أغنيات "آر آند بي/ هيب هوب" وأغنيات الراب على الترتيب.

وتجاوزت "أولد تاون رود"، التي تتربع على المركز الأول في أسبوعها الـ19، الرقم القياسي لأغنية دريك "وان دانس" على قائمة أغنيات آر آند بي/ هيب هوب، التي استمرت 18 أسبوعًا في المركز الأول.

 كما تتربع أغنية "ليل ناس إكس"، أيضا على المركز الأول في أسبوعها الـ19 لقائمة أفضل أغنيات الراب، متغلبة على أغنيات "هوت لاين بلينغ" لدريك، و"فانسي" لإيغي أزاليا، و"هوت بويز" لميسي إليوت. 

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

فيديو.. لحظات رومانسية بين أحمد حسن وزينب في دبي: أول مرة حمام سباحة

فيديو.. لحظات رومانسية بين أحمد حسن وزينب في دبي: أول مرة حمام سباحة

فيديو جديد نشره أحمد حسن وزوجته زينب خلال رحلتهما إلى دبي
من استغلال ابنتهما إلى قبلة البسين.. 3 محطات تنهي مشوار أحمد حسن وزوجته

من استغلال ابنتهما إلى قبلة البسين.. 3 محطات تنهي مشوار أحمد حسن وزوجته

خلال الفترة الأخيرة، أثار "اليوتيوبرز" الشهيرين أحمد حسن وزوجته زينب، موجة من السخط والغضب بين عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
أغنى عائلة في العالم تربح 4 ملايين دولار كل ساعة

أغنى عائلة في العالم تربح 4 ملايين دولار كل ساعة

تعد عائلة والتون الأمريكية هي الأغنى في العالم حيث تحقق أرباحًا تبلغ 4 ملايين دولار كل ساعة
أحمد حسن يرد على ميلاد ابنته بعد 6 أشهر من الزواج: "اتجوزت زينب 3 مرات"

أحمد حسن يرد على ميلاد ابنته بعد 6 أشهر من الزواج: "اتجوزت زينب 3 مرات"

رد أحمد حسن على الإشاعات التي ترددت عن ولادة زينب بعد 6 أشهر من زواجهما في فيديو جديد بعد قرار اعتزالهما في أقل من يوم
دراما الواقع تصدم "السعدنى": رحيل طليقته على طريقة "زى الشمس"

دراما الواقع تصدم "السعدنى": رحيل طليقته على طريقة "زى الشمس"

على طريقة مسلسل «زى الشمس»، فوجئ النجم أحمد السعدنى باتصال من أحد أفراد العائلة، أثناء وجوده بالساحل الشمالى لحضور حفل النجمة جينفر لوبيز، يبلغه بوفاة طليقته