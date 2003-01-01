السنة هناك تعادل 11 مليون يوم.. اكتشاف كواكب شبيهة بالأرض

05:29 ص | الثلاثاء 13 أغسطس 2019
السنة عليهم تعادل 11 مليون يوم .. اكتشاف كواكب شبيهة بالأرض

السنة عليهم تعادل 11 مليون يوم .. اكتشاف كواكب شبيهة بالأرض

كتب: الوطن

أخبار متعلقة

ناسا تبحث عن حياة جديدة في كوكب شبيه بـ الأرض

ناسا تبحث عن حياة جديدة في كوكب شبيه بـ الأرض

علماء يبحثون ألغاز كوكب الأرض تحت سطح القمر

علماء يبحثون ألغاز كوكب الأرض تحت سطح القمر

"تهدد كوكب الأرض".. جيولوجيون يرصدون ظاهرة غريبة بالمحيط الأطلسي

"تهدد كوكب الأرض".. جيولوجيون يرصدون ظاهرة غريبة بالمحيط الأطلسي

بالفيديو| كوكب الأرض بزاوية مختلفة من الفضاء

بالفيديو| كوكب الأرض بزاوية مختلفة من الفضاء

عثرعلماء الفلك على كوكبين يشبهان كوكب الأرض وربما يكونا مأهولين، بالقرب من النظام الشمسي.

وأوضح العلماء بوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، أن الكوكبين يدوران حول نجم يدعى "تيجاردن"، وهذا النوع من النجوم الحمراء تكون عادة صغيرة ومعتمة، وجرى اكتشافه في عام 2003 على مسافة 12.5 سنة ضوئية عن الأرض، وفقا لشبكة "روسيا اليوم".

ويعرف الكوكبين باسم "تيجاردن بي"، و"تيجاردن سي"، وتعادل كتلة كل من الكوكبين 1-2 كتلة الأرض، كما أن السنة على كوكب "star b" تعادل 4.9 يوما أرضيا، والسنة على "star c" تعادل 11.4 يوما أرضيا.

ووفقا لتقارير صحفية علمية، فإن الكوكبين، اللذين يدوران حول النجم "تيجاردن"، الذي يبعد عن الأرض 12.5 سنة ضوئية، مناسبان تماما لوجود مياه سائلة على سطحهما وذلك لتوافر الأجواء اللازمة عليهما، وفقا لشبكة "سكاي نيوز".

 وبحسب العلماء، يمكن للكوكبين "بي" و"سي"، التابعين للنجم "تيجاردن"، دعم وجود المياه عليهما، حتى لو كانوا لا يعرفون شكل الغلاف الجوي لهما.

ويزعم العلماء أنه حتى لو كان الغلاف الجوي للكوكبين رقيقا نسبيا، بالمقارنة مع الغلاف الجوي للأرض، أو كان أثخن كثيرا، فقد يظل هذين العالمين قابلين للحياة ولوجود الماء.

ويدور الكوكبان بصورة تزامنية ولا يمكن تحديد تركيب الغلاف الجوي للكوكبين، وتتراوح كثافة الغلاف الجوي للكوكبين بين 0.3 -17 مرة عن كثافة الغلاف الجوي للأرض.

كما تعد مقاييس الكوكبين قريبة من مقاييس الأرض، ووفقا لحسابات العلماء يحتمل بنسبة 60% أن تتراوح درجة حرارة سطح الكوكب "star b" بين 0 - 50 درجة مئوية.، فيما يعد الكوكب الآخر أكثر برودة، ومع ذلك هناك فرصة لبقاء الماء في حالة سائلة إذا كان موجودا على سطحه.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

فيديو.. لحظات رومانسية بين أحمد حسن وزينب في دبي: أول مرة حمام سباحة

فيديو.. لحظات رومانسية بين أحمد حسن وزينب في دبي: أول مرة حمام سباحة

فيديو جديد نشره أحمد حسن وزوجته زينب خلال رحلتهما إلى دبي
من استغلال ابنتهما إلى قبلة البسين.. 3 محطات تنهي مشوار أحمد حسن وزوجته

من استغلال ابنتهما إلى قبلة البسين.. 3 محطات تنهي مشوار أحمد حسن وزوجته

خلال الفترة الأخيرة، أثار "اليوتيوبرز" الشهيرين أحمد حسن وزوجته زينب، موجة من السخط والغضب بين عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
أغنى عائلة في العالم تربح 4 ملايين دولار كل ساعة

أغنى عائلة في العالم تربح 4 ملايين دولار كل ساعة

تعد عائلة والتون الأمريكية هي الأغنى في العالم حيث تحقق أرباحًا تبلغ 4 ملايين دولار كل ساعة
دراما الواقع تصدم "السعدنى": رحيل طليقته على طريقة "زى الشمس"

دراما الواقع تصدم "السعدنى": رحيل طليقته على طريقة "زى الشمس"

على طريقة مسلسل «زى الشمس»، فوجئ النجم أحمد السعدنى باتصال من أحد أفراد العائلة، أثناء وجوده بالساحل الشمالى لحضور حفل النجمة جينفر لوبيز، يبلغه بوفاة طليقته
أحمد حسن يرد على ميلاد ابنته بعد 6 أشهر من الزواج: "اتجوزت زينب 3 مرات"

أحمد حسن يرد على ميلاد ابنته بعد 6 أشهر من الزواج: "اتجوزت زينب 3 مرات"

رد أحمد حسن على الإشاعات التي ترددت عن ولادة زينب بعد 6 أشهر من زواجهما في فيديو جديد بعد قرار اعتزالهما في أقل من يوم